Hacienda paraliza devoluciones del IRPF en pensiones de los mutualistas en España: "Algunos moriremos sin poder cobrar"

A partir del 22 de diciembre de 2024, la Agencia Tributaria implementó un cambio en el proceso de devolución del IRPF a los mutualistas, lo que ha generado gran inquietud, especialmente entre los jubilados. Según la nueva normativa, las devoluciones se efectuarán en un plazo de hasta 4 años, una medida que ha sido fuertemente criticada por los afectados, quienes consideran que esta disposición es "injusta" y prolonga innecesariamente el acceso a recursos que son cruciales para su bienestar económico.

Muchos jubilados expresaron su preocupación por el impacto que esta demora tendrá en sus finanzas personales, particularmente aquellos que dependen de estas devoluciones para cubrir gastos esenciales. Además, grupos de defensa de los derechos de los pensionistas han calificado esta medida como un retroceso en las garantías para un sector vulnerable de la población, argumentando que las devoluciones deberían ser inmediatas para no agravar la ya delicada situación económica de muchos beneficiarios.

Un cambio normativo que afecta a millones de pensionistas

La modificación en la devolución del IRPF se enmarca dentro de la Ley de reforma fiscal aprobada el 19 de diciembre. Este cambio implica que las compensaciones que antes se realizaban de una sola vez ahora se calendarizarán, afectando a cerca de 4,8 millones de pensionistas. Según el sindicato Gestha, la Agencia Tributaria debe devolver aproximadamente 1.700 millones de euros, de los cuales ya ha compensado alrededor de 1.300 millones el año pasado.

En 2025 podrá solicitarse la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019 y al de los anteriores no prescritos. Foto: Colegio Gestores Valencia.

Los jubilados han expresado su descontento, señalando que "algunos moriremos antes de cobrar" lo que les corresponde. La situación se complica aún más con la disposición final de la ley, que inhabilita las solicitudes de devolución no resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, lo que limita las opciones de los pensionistas para reclamar sus derechos.

La voz de los afectados

Juan Carlos, un pensionista afectado, relata su experiencia con la Agencia Tributaria, donde le informaron que su solicitud de rectificación había sido realizada, pero los pagos aún no se han efectuado. "Hacienda no cumple sus compromisos", afirma, añadiendo que muchos jubilados podrían no estar al tanto de la nueva normativa o no tener la capacidad de realizar nuevamente la solicitud. “Somos muchos los que vamos a tener que hacer de nuevo la solicitud, por lo que supongo que alguno no lo hará por desconocimiento de la situación o porque no tenga posibilidades por la edad”, añadió.

Luis, otro afectado, comparte su preocupación por la incertidumbre que genera este proceso. "Está provocando un daño económico y emocional enorme a un colectivo especialmente vulnerable", señala, cuestionando la falta de transparencia y la posibilidad de que algunos pensionistas no lleguen a ver el dinero que les corresponde.

¿Qué respondió Hacienda?

Desde el Ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, se argumenta que la calendarización de las devoluciones busca ofrecer certidumbre y un proceso más ordenado. Sin embargo, los sindicatos como CCOO han criticado la falta de comunicación y consulta en la implementación de este cambio, advirtiendo sobre la inseguridad jurídica que genera.

Sin embargo, los sindicatos, como Comisiones Obreras (CCOO), han manifestado un fuerte rechazo a esta decisión, señalando que se tomó sin previo aviso ni consulta con las partes involucradas. Los representantes sindicales han subrayado que esta falta de diálogo ha generado malestar y dudas entre los afectados, quienes consideran que la medida podría representar una vulneración de sus derechos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en España, María Jesús Montero. Foto: Mundopositor.

CCOO ha manifestado su preocupación por la aplicación retroactiva de la norma fiscal desfavorable y la desigualdad que se crea entre los pensionistas afectados. El sindicato está considerando acciones legales para defender los derechos de los jubilados y corregir esta situación que consideran injusta.