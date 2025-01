Trump entra y sale Biden: cambios en la Casa Blanca

Uno de entrada, otro de salida. Dos estilos diferentes de estar al frente del país más poderoso de Occidente. Donald Trump y Joe Biden.

Aunque al magnate le faltan unos días para ser otra vez el presidente de los Estados Unidos —el 20 de enero llegará a la Casa Blanca—, ya demuestra su reconocida capacidad de crear caos, de concitar la atención, de acaparar titulares con comentarios provocadores hacia Canadá, amenazantes contra Panamá y Groenlandia, intimidantes contra los medios norteamericanos, alarmantes para los migrantes en EEUU, preocupantes para Ucrania, burlones para los que llama ‘lunáticos de izquierda’.

Trump actúa en su país y en el escenario mundial como si ya fuera el presidente. Le ha robado protagonismo en las últimas semanas al mandatario saliente Joe Biden, quien casi desapareció en esta etapa final en el cargo.

Los analistas se preguntan si los anuncios de Trump son una simple provocación o una realidad, si habla en serio o quiere parecer un duro, si son anuncios de lo que hará o si es solo parte de su estilo. “Es difícil saber cuánto de esto quiere realmente”, opina Frank Sesno, de la Universidad George Washington y excorresponsal de la Casa Blanca.

Los últimos días

Biden parece estar llevando la fiesta en paz en sus últimos días en el poder. Pero no tanto. Acaba de hacer enojar a Trump: le ha dado la medalla presidencial a Bennie Thompson y Liz Cheney, presidente y vicepresidenta de la comisión que investigó al republicano por los graves disturbios contra el Capitolio en 2021.

Liz Cheney se ha convertido en voz importante en el Partido Republicano contra el mandatario electo. Trump ha dicho: “Biden la recompensa solo porque me odia”. Y ha prometido procesar a los que considera sus enemigos.

Asimismo, Biden acaba de hacer caso omiso a la presión de organizaciones de derechos humanos que se oponen al apoyo a Israel. Ha aprobado una venta de armas a dicho país por unos 8.000 millones de dólares. El senador Bernie Sanders reclamó: “Estamos financiando atrocidades y esa complicidad debe terminar”, aludiendo a muertes de civiles y destrucción por ataques israelíes en territorio palestino.

Este lunes, Biden irá a Nueva Orleans para “compartir el dolor de las familias afligidas” por el atentado con un camión en el que un hombre mató a 14 personas el 1 de enero.

Justamente, Donald Trump reaccionó al ataque terrorista para denunciar “la escoria” que, según él, “se ha infiltrado” en EEUU por culpa de Biden. “Nuestro país es un desastre, un hazmerreír en el mundo. Esto pasa cuando hay fronteras abiertas, con un liderazgo débil, ineficaz y prácticamente inexistente”, indicó en su red Truth Social.

Tachó al Departamento de Justicia, el FBI y los fiscales estatales y locales demócratas de “incompetentes y corruptos” por haber pasado “sus horas” atacándole judicialmente a él, “en lugar de proteger a los estadounidenses de la escoria violenta externa e interna que se ha infiltrado” en el “Gobierno” y la “nación”.

Y criticando la política migratoria de Biden aseguró que designará “inmediatamente” a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas, cuando asuma el poder el 20 de enero: “Cada pandilla extranjera y extranjero ilegal, toda esta red criminal que opera en suelo estadounidense será desmantelada, deportada y destruida”.

Contra los migrantes

Uno de sus primeros anuncios fue que al regresar a la Casa Blanca firmaría una orden para cerrar las fronteras a los migrantes indocumentados. Lo anunció como el mayor plan de deportación de extranjeros en la historia de EEUU. También prometió imponer un arancel del 25% a México si no se detenía el flujo migrante y de fentanilo a su país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido cauta en responder: “Nosotros siempre vamos a defender que las y los mexicanos contribuyen a la economía de EEUU. No comería EEUU si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos”. De todos modos, como afirma The New York Times, los Gobiernos se preparan para cualquier expulsión a gran escala.

La que sí dio una respuesta contundente fue la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien en un discurso televisivo rechazó la actitud hostil de Trump y amenazó con cerrar una base militar que EEUU mantiene en su país “sin pagar un centavo”, si se realizan deportaciones masivas.

Hay más. Trump también anunció al dar a conocer a su próximo embajador en Dinamarca: “La propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta” para la seguridad nacional estadounidense. El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, se apuró en aclarar que la isla “no está en venta”.

Panamá, Canadá, China y la prensa

Trump siguió con sus anuncios. Se refirió al canal de Panamá. Para él, los barcos estadounidenses pagan tarifas muy altas por este paso entre los océanos Pacífico y Atlántico. “Nos están estafando con el canal”, señaló.

Advirtió que si el Gobierno de Panamá no remedia esta situación, exigirá que el canal sea devuelto a los EEUU “en su totalidad, rápidamente y sin lugar a dudas”. Comentó que hay una supuesta preferencia por China en el canal.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que el canal no es negociable y que “cada metro cuadrado” del canal seguirá bajo control panameño. “¡Lo veremos!”, replicó Trump.

Otra de las provocaciones de Trump fue en relación con Canadá. Ha sugerido que el país vecino se convierta en el 51º estado de EEUU y llamó a Justin Trudeau “gobernador”.

Trump usa su famosa red Truth Social para causar pánico, como cuando dijo que impondría aranceles del 25% para las importaciones de México y Canadá, y del 10% a los bienes provenientes de China. Y luego amenazó con aranceles de 100% a los países del grupo BRICS si tratan de acabar con el dominio del dólar.

También ha estampado su sello peculiar en las crisis de Siria y Ucrania. Ha dicho que no tiene la intención de mantener a EEUU en las guerras en Oriente Medio y anunció que reducirá la ayuda estadounidense a Kiev. Además, prometió su firme apoyo a Israel, y amenazó que Gaza pagará alto precio si no se liberan los rehenes cuando asuma el cargo.

A nivel interno, ya advirtió que quiere “poner en cintura” al periodismo. Quiere “enderezar a la prensa corrupta” de su país, asegura.

Y parece que va en serio, pues desató una oleada de demandas, entre ellas por difamación a la cadena ABC, al famoso reportero investigador Bob Woodward por grabaciones que considera sin autorización, a la cadena CBS por “manipulación” y a The Washington Post por un supuesto apoyo a Kamala Harris.

¿Un período turbulento?

“Sus recientes declaraciones sobre la política exterior pueden ser inusuales en comparación con otros presidentes estadounidenses entrantes, pero son completamente coherentes con su propia conducta pasada”, explicó Brian Finucane, asesor de Crisis Internacional.

A fin de año, Trump deseó una “feliz Navidad” a los “lunáticos de izquierda” que están “constantemente tratando de obstruir nuestro sistema judicial y nuestras elecciones”. En contraste, Biden daba sus deseos “a todos los estadounidenses”.

Por ello, Todd Belt, profesor en la Universidad George Washington, cree que habrá más caos en el segundo mandato de Trump que en el primero”. Lo observa con “más oportunidades de actuar movido por sus peores impulsos”. El impredecible Trump preanuncia una gestión más turbulenta que la primera, más si viene acompañado de otro showman: Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

El jefe de SpaceX, Tesla y X intervendrá en el debate político como lo acaba de hacer en las discusiones presupuestarias del Congreso.

¿Será este dúo un dolor de cabeza para diplomáticos, políticos y actores financieros? Muy pronto lo sabremos.