En una solemne celebración en la Basílica de San Pedro, el papa Francisco brindó un mensaje cargado de esperanza y llamado a la unión. Durante las vísperas de Año Nuevo, el pontífice destacó la fraternidad como la base para construir un mundo más justo y solidario, con lo cual destacó que esta esperanza trasciende ideologías y avances tecnológicos.

“El mundo necesita caminar juntos como peregrinos de esperanza, por el camino de la fraternidad”, señaló el papa Francisco. Además, instó a reflexionar sobre el verdadero significado de ser hermanos, recordando que la unidad es clave para enfrentar los desafíos actuales.

PUEDES VER: El papa Francisco inaugura el Jubileo 2025 en Roma en medio de alerta máxima por el atentado en Alemania

¿Qué dijo el papa Francisco sobre la fraternidad y la esperanza?

En su discurso, el papa Francisco dejó claro que la esperanza de un mundo fraterno no puede basarse en sistemas políticos o económicos, sino en la relación espiritual entre los seres humanos. "La esperanza de un mundo fraterno no es una ideología, no es un sistema económico, no es el progreso tecnológico", afirmó.

El pontífice vinculó este concepto a la figura de Jesús, quien —según él—"fue enviado por el Padre para que todos podamos convertirnos en lo que somos: hijos del Padre que está en los cielos, y por lo tanto, hermanos y hermanas entre nosotros". Este mensaje cobra especial relevancia en un contexto global marcado por divisiones y conflictos.

PUEDES VER: Papa Francisco condena a Israel por bombardeos a niños y denuncia que no dejaran entrar al Patriarca de Jerusalén a Gaza

¿Por qué el papa Francisco considera la fraternidad tan importante?

El papa Francisco planteó una interrogante clave: “¿La esperanza de una humanidad fraterna es solo un eslogan retórico o tiene una base sólida sobre la que construir algo estable y duradero?”. Según explicó, la fraternidad no es solo una idea abstracta, sino una realidad que puede transformar sociedades si se adopta como principio rector.

En su mensaje, el papa hizo un llamado directo a trabajar juntos por un mundo mejor. "Esta noche es momento para una reflexión sabia", dijo, destacando que la fraternidad debe ser la guía para resolver las desigualdades y tensiones actuales.

¿Qué significa este mensaje en el contexto del Año Nuevo?

El pontífice enmarcó su discurso en las celebraciones de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, un acto tradicional en el Vaticano para cerrar el año. Este evento no solo fue una oportunidad para agradecer por los logros de 2024, sino también para fijar una dirección espiritual hacia el 2025, un año marcado por el Jubileo.

Durante el mensaje, también mencionó las obras realizadas en Roma como preparación para recibir a millones de peregrinos en el Jubileo. "Roma está llamada a acoger a todos para que todos puedan reconocerse como hijos de Dios y hermanos entre sí", concluyó el papa Francisco, enfatizando que la ciudad debe ser un ejemplo de fraternidad.