Esta ciudad tiene la peor congestión vehicular de América Latina: carros se mueven a solo 14 kilómetros por hora

Una de las capitales más importantes de América Latina ha sido reconocida como la ciudad con el peor tráfico vehicular, según un reciente informe realizado dentro del país. Con una velocidad promedio de tan solo 14,5 km/h durante las horas pico, el tráficode esta ciudad supera en complejidad a otras grandes metrópolis de la región como Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile.

Las causas detrás de esta crisis de movilidad son múltiples y abarcan desde un diseño urbano obsoleto hasta un transporte público desorganizado e informal. Según estudios de entidades en el país sudamericano, una gran parte de sus habitantes utiliza transporte público, pero este incluye tanto sistemas formales como informales, lo que aumenta la cantidad de vehículos a la congestión.

Lima, la capital de Perú, fue identificada como la ciudad con el peor tráfico vehicular de América Latina. Según un informe de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), respaldado por datos de la plataforma de navegación TomTom, la velocidad promedio en Lima durante las horas pico es de apenas 14,5 km/h, superando en embotellamientos a Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá.

Además, de acuerdo con datos extraídos por el portal Statista, Perú es el país de América Latina que más horas pierde al año por el tráfico vehicular. El ranking internacional presentado indica que Lima, capital peruana, alcanza a perder 157 horas anuales.

Lima: 157 horas perdidas al año.

Ciudad de México: 152 horas perdidas al año.

Bogotá: 117 horas perdidas al año.

Lima es la ciudad con el mayor congestionamiento vehicular en América Latina. Foto: APP.

Perú y un precio de gasolina estable a pesar del tráfico vehicular

Según los datos del Banco Mundial y Global Petrol Prices, Perú es uno de los países estables en el precio de la gasolina por galón, con un precio de 1,08 dólares. Esta diferencia es significativa en comparación con el país con el precio más elevado: Uruguay.

Uruguay: US$1.926 (precio del litro en Estados Unidos).

Chile: US$1.453 (precio del litro en Estados Unidos).

Costa Rica: US$1.390 (precio del litro en Estados Unidos).

Junto con Uruguay, Chile y Costa Rica, son las naciones con el precio más elevado de este combustible. No obstante, en la posición contraria se encuentra Venezuela, que no solo tiene el precio más barato de América Latina, sino que tiene el tercer mejor costo en el mundo. El país caribeño cuenta con un valor de 0.035 dólares por galón de gasolina, un monto que no llega a superar el dólar.