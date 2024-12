Putin dispuesto a reunirse con Trump mientras destaca avances en Ucrania y presenta nuevo misil nuclear

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró su intención de reunirse con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, afirmando estar preparado para un encuentro en "cualquier momento". "No sé cuándo voy a verlo (…) No he hablado con él desde hace más de cuatro años, pero estoy preparado para ello, por supuesto. En cualquier momento", comentó Putin en su conferencia anual de prensa.

Esta posible reunión se plantea en un contexto complejo, marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones internacionales. Mientras tanto, Putin subrayó que Rusia se ha fortalecido en los últimos años, destacando avances significativos en el frente ucraniano y engrandeciendo el desarrollo de un nuevo misil nuclear, el Oreshnik, como un ejemplo del progreso tecnológico del país.

¿Cuáles son los avances de Rusia en Ucrania?

Putin afirmó que las tropas rusas están ganando terreno en Ucrania, logrando avances en regiones estratégicas. "La situación cambia radicalmente en el frente", manifestó el presidente de Rusia, destacando que sus fuerzas han recuperado localidades clave como Avdiivka y Vugledar. Además, mencionó que están a las puertas de ciudades importantes desde un punto de vista militar, como Pokrovsk y Kupiansk.

Sin embargo, el mandatario reconoció que las fuerzas ucranianas mantienen el control de algunas áreas en la región de Kursk, dentro del territorio ruso. "No puedo dar una fecha precisa, pero por supuesto, las derrotaremos", aseguró Putin. Estos comentarios refuerzan la narrativa de Moscú sobre su capacidad militar, a pesar de las sanciones internacionales y la resistencia ucraniana.

¿Qué es el misil Oreshnik y cuál es su importancia?

El presidente ruso presentó el misil Oreshnik como una "arma moderna" capaz de transportar carga nuclear y con un alcance de miles de kilómetros. Este misil fue utilizado por primera vez el 21 de noviembre contra objetivos en Ucrania, en respuesta a ataques con misiles proporcionados por Estados Unidos y Reino Unido.

Putin también desafió a Occidente a un "duelo de alta tecnología del siglo XXI" para demostrar la superioridad del armamento ruso. "Que determinen un objetivo, por ejemplo, Kiev. Lanzaremos un bombardeo allí y veremos qué ocurre", declaró con confianza, subrayando el papel clave del Oreshnik en la estrategia militar de Rusia.

¿Qué impacto tendría la reunión entre Putin y Trump?

La posibilidad de una reunión entre Putin y Trump genera expectativas y preocupaciones a nivel internacional. Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, prometió en su campaña electoral un alto el fuego inmediato en Ucrania y un diálogo para resolver el conflicto. Sin embargo, existen temores de que pueda presionar a Kiev para realizar concesiones significativas al Kremlin, lo que podría fortalecer la posición geopolítica de Rusia.

"Si algún día nos reunimos con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar", afirmó Putin. Este posible encuentro podría marcar un giro en las relaciones entre ambas potencias y tener implicaciones considerable para el conflicto en Ucrania y la seguridad global.