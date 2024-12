El plato de comida en Sudamérica con la peor calificación del mundo, según Taste Atlas: ¿a qué país le pertenece?

La gastronomía es una de las banderas más importantes que representan a los países en el mundo, especialmente en Sudamérica, una región que siempre se encuentra entre las principales posiciones. Sin embargo, según las puntuaciones de Taste Atlas, un plato de comida sudamericana es el peor calificado en el mundo dentro de un rango de cinco estrellas establecido por la plataforma.

Este resultado es contrastante en la gastronomía de la región, ya que el mismo Taste Atlas calificó a la cocina de Nicaragua como la peor calificada en América Latina y en el mundo. Cabe indicar que, según lo reveló El Heraldo, la calificación realizada por la plataforma gastronómica está basada en más de 300 mil votos de los comensales.

El plato de comida en Sudamérica con la peor calificación del mundo

"Coxão duro" es el plato de Sudamérica con la peor calificación en el mundo, según Taste Atlas. Esta comida es un corte de carne bovina típico de Brasil, conocido en inglés como "top round roast". Se caracteriza por ser una pieza magra y relativamente dura, proveniente de la parte trasera del animal. Su nombre en portugués, que se traduce como "muslo duro", refleja su textura.

Según el portal gastronómico TasteAtlas, el coxão duro recibió una calificación de 1.3 sobre 5, situándolo entre los cortes de carne menos valorados en Sudamérica. Es importante destacar que las calificaciones de TasteAtlas se basan en las opiniones de su audiencia y pueden variar según las experiencias individuales y las preparaciones específicas de cada plato o corte de carne.

A pesar de su firmeza, el coxão duro es apreciado en la cocina brasileña por su versatilidad y costo accesible. Se utiliza comúnmente en preparaciones que requieren métodos de cocción prolongados, como asados, estofados o brasados, que ayudan a ablandar las fibras musculares y realzar su sabor. En el tradicional churrasco brasileño, este corte puede ser empleado en brochetas.

Esta es la peor cocina de América Latina, según Taste Atlas

Nicaragua es el país de América Latina con la cocina más inferior del mundo, según el ranking de las '100 Best Cuisines in the World' publicado por Taste Atlas. Esta nación latinoamericana ocupa el puesto 100 del listado, siendo Laos (puesto 99), Nigeria (puesto 98), Bolivia (puesto 97) y Albania (puesto 96) los que completan el top 5 del final del ranking.

Dentro de la plataforma de Taste Atlas, el ranking ofrece un análisis detallado de la gastronomía local nicaragüense. El informe destaca al Pastel de tres leches, el Gallo pinto y el Vaho, como los tres mejores platos de la cocina nacional.