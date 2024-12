Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, reafirmó su legítima victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el 28 de julio de 2024. Desde su exilio en España, González insistió en que fue el verdadero ganador de los comicios y destacó que su objetivo es regresar al país el próximo 10 de enero para asumir la presidencia. "Mi intención es tomar posesión del cargo para el cual fui elegido por voluntad de más de 7 millones de venezolanos", afirmó en una entrevista exclusiva con France 24.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria a Nicolás Maduro, con el 51,95% de los votos frente al 43,18% de González, el opositor se basa en los informes del Centro Carter, que observó los comicios y respaldó su versión. González, quien se encuentra en España tras recibir asilo político, aclaró que no tiene planes de formar un gobierno en el exilio, sino que regresará a Venezuela para tomar posesión del cargo de manera directa.

¿Por qué Edmundo González se considera presidente electo?

Edmundo González sostiene que su victoria electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024 es legítima, a pesar de los resultados oficiales que favorecieron a Nicolás Maduro. Según el Centro Carter, uno de los pocos observadores internacionales de los comicios, las actas electorales originales presentan un triunfo claro de González, con un 67% de los votos, frente al 31% de Maduro.

El Centro Carter entregó estas actas a la Organización de Estados Americanos (OEA), un respaldo que refuerza la reclamación de González como el verdadero presidente electo de Venezuela. "Mi intención es tomar posesión del cargo para el cual fui elegido por más de 7 millones de venezolanos", afirmó con firmeza. Según él, esta victoria no solo es el reflejo de la voluntad popular, sino un mandato claro que debe ser respetado.

Diferencias con Juan Guaidó y su postura frente al gobierno en el exilio

Una de las diferencias clave entre Edmundo González y otros opositores, como Juan Guaidó, es la forma en que ambos entienden su rol político. Mientras Guaidó se autoproclamó presidente interino en 2019, González enfatiza que su legitimidad proviene de haber sido elegido por el pueblo venezolano, no de una designación basada en la Constitución.

González destacó que, a diferencia de Guaidó, que fue respaldado por un artículo específico de la Constitución Nacional para asumir la presidencia interina, su victoria fue el resultado de un proceso electoral transparente. "En mi caso, yo resulté electo por más de 7 millones de votos de los venezolanos", explicó. Además, rechazó formar un gobierno en el exilio, una estrategia seguida por Guaidó. González subrayó que su objetivo es regresar a Venezuela para asumir la presidencia en el país, y no desde fuera.

La estrategia de regreso de Edmundo González a Venezuela

Aunque Edmundo González no reveló detalles específicos sobre su estrategia de regreso a Venezuela, dejó claro que su objetivo es asumir el cargo de presidente el próximo 10 de enero de 2025. A pesar de la orden de detención que pesa en su contra, González se mostró confiado en que su retorno es inevitable, impulsado por la voluntad popular.

"Esperemos a que llegue esa fecha", respondió con determinación cuando se le preguntó qué hará si no logra la investidura. Si bien no especificó cómo planea superar los obstáculos legales o las posibles represalias del régimen de Maduro, su mensaje fue claro: su regreso a Venezuela es una prioridad y no dependerá de la aceptación internacional ni de acuerdos políticos. "No tengo intención de formar un gobierno en el exilio", insistió.