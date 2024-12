Las reacciones internacionales tras anuncio de los rebeldes sirios: Estados Unidos, Rusia y China se pronuncian

La coalición formada por yihadistas y rebeldes sirios, que llevó once días avanzando de manera imparable desde el noroeste de Siria, anunciando su llegada a Damasco, la capital del país provocó que el presidente sirio, Bashar al Asad, abandonara la ciudad en un avión con destino desconocido.

Tras este hecho, el líder islamista, Abu Mohamed al Jolani, proclamó su victoria mediante un mensaje en el que declaró: "Vamos a completar juntos y dibujar la imagen de la victoria de la revolución más grande que ha conocido la historia". Este anunció causó de inmediato la respuesta de los líderes del mundo, como Rusia, Estado Unidos, China y entre otros.

Fuerzas islamistas rodearon Hama, ciudad clave de Siria. Foto: AFP

¿Qué dijeron los líderes internacionales sobre la escalada en Siria?

Las tensiones en Siria han generado una serie de reacciones a nivel global, con líderes mundiales expresando su preocupación por la situación actual. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden se mantiene atento a los acontecimientos, mientras que su predecesor, Donald Trump, ha dirigido sus críticas hacia Rusia y China. A su vez, varios países europeos han comenzado a evacuar a sus ciudadanos del país en conflicto

El Desmoronamiento del Régimen de Bashar al-Assad: Un Cambio Radical en Siria. Fuente: AFP

En respuesta a la creciente inestabilidad, varios gobiernos europeos han emitido alertas para que sus ciudadanos abandonen Siria. Esta medida refleja la preocupación por la seguridad de los nacionales en un entorno cada vez más peligroso. La evacuación de ciudadanos se ha convertido en una prioridad para estos países, que buscan proteger a sus ciudadanos en medio de la incertidumbre.

Rusia anunció que Al Assad salió de Siria

El dictador de Siria, Bashar all Assad, abandonó el país tras sostener negociaciones con varios participantes del conflicto armado, informó este domingo el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

Según Exteriores, “Rusia no participó en estas negociaciones”, pero “está en contacto con todos los grupos de la oposición siria”.

Estados Unidos habló sobre lo ocurrido en Siria

Donald Trump afirmó este domingo 8 que el dictador sirio, Bashar al Assad, “huyó de su país” tras perder el respaldo de Rusia.

“Asad se ha ido”, afirmó Donald Trump en la plataforma Truth Social. “Su protector, Rusia, liderada por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerle”. “Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha. Dejen que se desarrolle. ¡No se involucren!”, añadió en su mensaje.

Por su parte, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden está siguiendo “de cerca” la situación en Siria, donde los insurgentes han entrado en Damasco, y está en contacto “constante” con sus aliados en Oriente Medio.

“El presidente Biden y su equipo están siguiendo de cerca los extraordinarios acontecimientos en Siria y permanecen en contacto constante con los socios de la región”, expresó Sean Savett, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca encargado de asuntos exteriores, a través de su cuenta en X.

China reaccionó tras el anuncio de los rebeldes sirios

El Ministerio de Exteriores de China emitió un comunicado manifestando su deseo de que Siria alcance la estabilidad "lo antes posible". Además, Beijing ha instado a sus ciudadanos a abandonar el país y ha reforzado las medidas de seguridad en su embajada en Damasco, que permanece operativa. Esta respuesta refleja el interés estratégico de China en Siria, declarado un socio estratégico por el presidente Xi Jinping y Bashar al Asad durante una visita oficial en 2023.