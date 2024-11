Inicia la construcción de The Line, la ciudad futurista que promete revolucionar la urbanización mundial. Foto: Composición LR/IA.

El proyecto de la construcción de The Line captó inmediatamente la atención mundial. The Line, parte de la región de Neom en Arabia Saudita, es un proyecto diseñado para transformar la forma en que se construyen y viven las ciudades. Esta innovadora metrópolis no tendrá carreteras ni automóviles, y estará organizada en una estructura lineal que permitirá a sus habitantes vivir en armonía con la naturaleza. Su diseño único busca ofrecer un estilo de vida más conectado con el entorno y representa una visión completamente nueva de cómo podrían ser las ciudades del futuro.

Desde su presentación oficial, el proyecto ha captado la atención internacional debido a su diseño visionario y a la colaboración de prestigiosas firmas de arquitectura e ingeniería. Actualmente, la primera fase de construcción está en curso, marcando el inicio de una ciudad que desafía los conceptos tradicionales de urbanismo y establece nuevos estándares en el diseño de espacios habitables.

El costo de The Line se estima en unos 500 mil millones de dólares, y se espera que la primera etapa esté completada para 2030. Foto: AFP.

The Line: una ambiciosa visión

La propuesta de The Line se presenta como una solución revolucionaria en el urbanismo: una ciudad lineal de 170 km de longitud proyectada en su etapa final. Este innovador diseño prescinde de automóviles, gracias a una estructura vertical que integra sistemas de transporte de alta velocidad, lo que garantiza desplazamientos rápidos y eficientes. Además, aprovecha al máximo el espacio para áreas verdes, con el objetivo de reducir la huella urbana y minimizar el impacto ambiental en el ecosistema del desierto alrededor.

Según Denis Hickey, director de desarrollo de The Line, el proyecto tiene el potencial de “cambiar la forma en que consideramos, diseñamos y construimos ciudades para siempre”. Este planteamiento refuerza la visión de NEOM, que busca combinar la vida urbana con el contacto directo con la naturaleza.

Denis Hickey, director de desarrollo de The Line, estima que la primera fase estará completa para 2030. Foto: Composición LR/Hoy 20.

Al desafiar los modelos tradicionales de desarrollo urbano, The Line propone una metrópolis vertical capaz de albergar a más de 300.000 personas en su fase inicial, redefiniendo los límites de la convivencia sostenible y la habitabilidad en un entorno urbano.

Avances tecnológicos y compromiso con la sostenibilidad

La ambición de The Line va de la mano con un compromiso firme con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. En un entorno desértico extremo, la ciudad busca convertirse en un modelo de eficiencia energética y conservación ambiental. La planificación incluye la creación de microclimas controlados y la incorporación de espacios verdes a gran escala.

El uso de inteligencia artificial y tecnología de vigilancia permitirá monitorizar y gestionar eficientemente el consumo de recursos, reduciendo el desperdicio y optimizando el uso de agua y energía.

The Line se destaca en la unión con estudios y empresas líderes en construcción urbana y diseño. Foto: AFP.

Además, en The Line no habrá rutas ni autos, con lo cual se elimina una de las principales fuentes de contaminación urbana. En lugar de transporte vehicular, se implementarán sistemas de tránsito público de alta velocidad y modos de movilidad autónoma. El diseño vertical y la estructura lineal de la ciudad facilitan el acceso peatonal a servicios básicos y espacios recreativos en cuestión de minutos.