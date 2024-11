Taylor Swift triunfa en los MTV Europe Music Awards 2024 con cuatro premios

La cantante estadounidense Taylor Swift fue la gran triunfadora de los MTV Europe Music Awards, al lograr cuatro premios este domingo en la ciudad inglesa de Mánchester.

La megaestrella del pop de 34 años, que no estuvo presente, ganó en las principales categorías, incluyendo cantante del año y mejor artista en vivo.

Además, obtuvo los premios de mejor video por su clip "Fortnight", junto a Post Malone, y de artista estadounidense más sobresaliente.

En un mensaje pregrabado, la intérprete de "Shake it off" expresó su "tristeza" por no poder acudir a la ceremonia.

"El hecho de que haya ganado la gira, el álbum y el vídeo (del clip de Fortnight) es simplemente increíble", dijo la cantante, saludando en la grabación a su compatriota Post Malone.

Por su parte, el mexicano Peso Pluma ganó el premio de mejor artista latino.

"Estoy feliz por recibir este premio, que no es para mí, es para todo mi equipo", declaró el artista mexicano tras recibir el galardón de manos de la actriz británica Jodie Turner-Smith.

Hassan Emilio Kabande Laija, nacido en Zapopan (Jalisco) hace 25 años, y más conocido como Peso Pluma, se especializa en los géneros de corridos tumbados, reguetón y trap latino.

Peso Pluma se impuso en una categoría en la que contaba con rivales de categoría como Anitta, Bud Bunny, Karol G, Rauw Alejandro o Shakira.

El mexicano también optaba al premio de mejor colaboración por el tema "Bellakeo", con Anitta, pero el galardón se lo llevaron Lisa y la española Rosalía por "New Woman".

Con ese tema, Lisa y Rosalía también optaban al premio de mejor video, una recompensa que se llevaron Taylor Swift y Post Malone.