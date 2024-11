La UE aplica pesada multa a laboratorio de medicamentos genéricos Teva

La UE impuso el jueves una multa de 462,6 millones de euros (unos 500 millones de dólares) a Teva, el mayor fabricante de medicamentos genéricos del mundo, por "abusar de su posición dominante" para impedir la competencia a su producto para la esclerosis múltiple.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, apuntó que Teva "extendió artificialmente la protección de la patente" de su medicamento Copaxone y "difundió sistemáticamente información engañosa sobre un producto de la competencia".

La UE apuntó que Teva había abusado de su posición dominante en Bélgica, República Checa, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España.

"La decisión de hoy de imponer una multa antimonopolio a Teva (...) reafirma el compromiso de la Comisión con la aplicación de las normas de competencia en el sector farmacéutico", expresó Margrethe Vestager, comisaria europea para Competencia.

La multa "contribuye a mantener los medicamentos asequibles, preservar la elección de tratamiento y fomentar la innovación, en beneficio de los pacientes de la UE y los sistemas nacionales de salud", agregó.

La empresa con sede en Israel adelantó que apelará la decisión.

"Teva no está de acuerdo con las teorías legales de la Comisión que no están probadas legalmente y no están respaldadas por los hechos", apuntó la firma en un comunicado.

No es la primera ve que la UE multa a Teva.

En 2020 ya multó a la empresa y al fabricante de medicamentos Cephalon, que Teva compró posteriormente, por conspirar para retrasar una versión genérica más barata de un medicamento para el trastorno del sueño