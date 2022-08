Hermanos murieron abrazados mientras intentaban cruzar la frontera con Estados Unidos

Abrazados en el desierto fronterizo de EE. UU. fueron encontrados los hijos de Facundo Mendoza Nolasco, un mexicano de 55 años que solicita a las autoridades locales que le ayuden a regresar los restos de sus herederos con el fin de sepultarlos en México.

El pasado jueves 11 de agosto se conoció el caso de dos hermanos mexicanos que abandonaron su país para trabajar y realizar sus sueños en Estados Unidos. Lamentablemente, en su recorrido no tuvieron suerte y murieron en el intento.

Los parientes Édgar Mendoza Rodríguez, de 37 años, y su menor hermano Carlos Enrique Mendoza Santiago, de 23, dejaron su casa en Oaxaca, México, el 27 de mayo del presente año. Tras dos semanas de caminata en el desierto de Arizona, perdieron la vida.

El apoderado se enteró y fue sorprendido por el mismo ‘coyote’ que los ayudó a pasar la frontera. Este lo contactó por vía telefónica para comunicarle que sus dos hijos se encontraban en medio del desierto, de acuerdo al medio mexicano Milenio.

“Me habló una semana después, el 2 de junio, diciendo que uno de mis hijos, Carlos Enrique, se había deshidratado y que no pudo seguir la caminata…, que la ley de la vida así es en el desierto: si te quedas, te quedas” , manifestó Mendoza para el medio citado.

“Le pregunté por mi otro hijo, Édgar, y me contestó que tampoco siguió al grupo, que por la cuestión de que vio a su hermano que no pudo prefirió quedarse”, prolongó, al momento de enterarse que ninguno de sus dos hijos había sobrevivido la crudeza del desierto, en medio de las elevadas temperaturas que se presentaron para esas fechas en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta la fecha, Mendoza no ha podido traer los cuerpos a su país y las autoridades encargadas no le han brindado ninguna respuesta con respecto a la búsqueda de sus hijos. Asimismo, está solicitó desde hace dos meses al consulado que está a cargo enterrarlos en México, pero este no le brinda la ayuda requerida.

“Me dijo la señorita: ‘Le paso a mi jefe para que le explique’. Y yo le dije: ‘¿Pero me va a explicar? ¿Qué, ya los encontraron?’. Y no me supo decir nada”, comentó sobre la respuesta que le daban las autoridades.

“Le dije: ‘Dígame lo que me vaya a decir porque ya estoy preparado. Llevo dos meses y días buscando. Si usted tiene que decirme algo bueno o malo, dígamelo’, le insistí”, ratificó Mendoza, en referencia a lo que le había contestado el jefe de la secretaria del Consulado.

No obstante, el hombre fue contactado por la Patrulla Fronteriza, que le dijo que había recuperado los cadáveres de sus hijos gracias ha que portaban sus documentos de identidad.

“El Consulado me dijo que, como buena pareja de hermanos, los encontraron abrazados. También, por eso, aseguran que son Édgar y Carlos Enrique”, narró Mendoza para el medio local, en alusión al triste desenlace que sufrieron sus dos hijos y la forma en que los identificaron.

Finalmente, el padre ha llamado a las autoridades estatales para que lo ayuden a repatriar los cuerpos de sus hijos para que puedan ser sepultados de acuerdo con sus costumbres.