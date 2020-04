Suiza autoriza abrazos entre abuelos y nietos sin temor al contagio de COVID-19

Quien dijo que los abrazos entre seres queridos quedarían atrás por la pandemia del coronavirus, se equivocó rotundamente. Es que el ministro de salud de Suiza, Daniel Koch, anunció que los niños menores de diez años podrán abrazar a sus abuelos sin temor a posibles contagios de la COVID-19.

Según informó la BBC, científicos del consejo oficial suizo sobre el coronavirus aseguraron que los niños pequeños no son transmisores de la enfermedad. No obstante, recomendaron que los encuentros sean breves, en reuniones pequeñas y no implicar tareas de cuidado ni paseos fuera del hogar.

El titular de Salud, afirmó que “las personas mayores sufren ya enormemente como para además privarlos de abrazar a sus nietos cuando se ha podido establecer que los pequeños no representan un peligro para ellos".

Christian Drosten, el virólogo jefe de Alemania, dijo que no hay datos suficientes para asegurar que los niños pequeños no transmiten el coronavirus. (Captura: BBC)

Suiza es uno de los países europeos que han comenzado a poner en marcha la desescalada. Esta semana, las peluquerías han podido abrir sus puertas mientras los colegios y las tiendas que no venden alimentos o artículos de primera necesidad pueden reabrir dentro de dos semanas.

Las nuevas recomendaciones oficiales se confirmaron después de distintas consultas con expertos de las universidades de Zúrich, Berna y Ginebra, tal como informó la estación de radio suiza SRF. El consejo se aplica a los niños menores de 10 años que no muestran signos de estar enfermos.

No todos los expertos están de acuerdo con esta revisión de directrices. Christian Drosten, el virólogo jefe de Alemania, dijo a la radio austríaca ORF que no hay datos suficientes para asegurar de manera concluyente que los niños pequeños no transmiten el virus. Según Drosten, los estudios hasta la fecha han llegado a conclusiones diversas sobre cómo los niños más pequeños contraen y contagian el virus.

En el Reino Unido el consejo se mantiene firme. Los abuelos no deben tener contacto con los nietos. Matt Hancock, secretario de Salud, explicó que si bien es importante el contacto con la familia, la prioridad sigue siendo proteger a los más vulnerables.