Ecuador: fallecidos por coronavirus permanecen en las calles tras colapso de sistema sanitario

La ciudad de Guayaquil en Ecuador, sufre uno de los efectos más fuertes de la pandemia del coronavirus. En las últimas 36 horas se han levantado 350 cadáveres a lo largo de la ciudad, sin embargo, el número podría aumentar en las próximas horas debido a que los servicios sanitarios no se dan abasto para atender esta situación.

PUEDES VER Ecuador: fallece sacerdote y no recogen su cuerpo por temor al coronavirus

Domicilios, hospitales y calles son los lugares donde se pueden observar varios cuerpos sin vida por toda Guayaquil. El número de cadáveres que ha sido recogido por los servicios de salud no entran en la cuenta oficial de fallecidos por el COVID-19, puesto que se ha sobrepasado la capacidad del gobierno para tomar las pruebas que confirmen la enfermedad.

Otra de las causas del gran número de cuerpos esparcidos a lo largo de la ciudad, es que los servicios sociales del Ecuador no contaban con un protocolo para el levantamiento de cuerpos que fallecieron por COVID-19. Las funerarias tampoco estaban preparados para afrontar esta situación al no contar con equipo de protección para sus trabajadores. Esto generó que dejaran de trabajar y no pudieron levantar los cadáveres.

Sebastian Barahona, coordinador de la Federación Nacional de Funerarias del Ecuador, declaró que “Se pueden realizar entre 24 o 25 procesos de cremación al día, pero el problema es que la cantidad de fallecidos es mayor, entonces no se abastece”

El propio gobierno ecuatoriano ha declarado tener dificultades con respecto al levantamiento de los fallecidos. “La intención del gobierno es que todos, no solo los fallecidos por COVID-19, sino todos los personas que fallezcan estos días en la ciudad de Guayaquil (...) deben tener un entierro digno, acompañado del representante de la religión que profese”, declaró Otto Sonnenholzner, vicepresidente ecuatoriano, en una rueda de prensa virtual.

Guayaquil es la zona donde se ubica la mayor cantidad de contagiados en el país vecino. Según datos oficiales dados a conocer el día lunes, Ecuador reportó 1966 casos positivos por coronavirus, de los cuales hay 62 fallecidos.