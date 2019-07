Mutila miembro viril de su esposo porque se negó a tener intimidad con ella

Conmoción en Uganda. En la aldea de Amun, ubicada en el distrito de Apac, una mujer mutiló el miembro viril de su esposo porque él se negó a tener relaciones sexuales cuando ella estaba ebria.

Moses Okot, un agricultor de 46 años, se encuentra en estado crítico después de que Beatrice Acen, de 35, cortara sus genitales cuando dormía, según recoge el Daily Monitor y la agencia de noticias ANA.

Tras realizar su cometido, la mujer se dio a la fuga.

“Llegué a mi casa después de cazar a las 7 de la noche. Mi mujer no estaba. Mi hija me sirvió la comida y me fui a dormir. Mi esposa regresó a las 10 de la noche y me gritó para que le abriera la puerta”, relató la víctima en su denuncia policial.

Moses Okot explicó que, entre sueños, sintió “un poquito de dolor” y se despertó. Entonces notó que sus pantalones estaban “mojados con sangre”. Beatrice Acen, su cónyuge, lo había atacado con un objeto cortante.

La policía de la localidad ugandesa ha emprendido un operativo para dar con el paradero de la atacante, cuyo historial policial esta plagado de violencia doméstica.

El año pasado le rompió una clavícula a su esposo y también escapó. “Como hombre no podía tolerar más esto y decidí negarle el sexo con la esperanza de que se reformara”, convino Moses Okot. La pareja tiene cinco hijos y diez años de casados.

Consultado por este hecho, ocurrido el último domingo de junio, Anthony Ogwal, líder de la localidad, aseguró que el alcoholismo es un problema que afecta a toda la población porque “hombres y mujeres toman por igual”.

Moses Okot se encuentra en el Hospital Principal de Apac, donde recibe tratamiento. La policía está investigando el incidente.