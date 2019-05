Alumnos son investigados por preparar panqueques con esperma y orina para sus profesores

Un verdadero escándalo se ha producido en la interna de la escuela Olentangy Hyatts Middle School, en el estado de Ohio, Estados Unidos, luego que se implicara a un grupo de estudiantes como los responsables de preparar alimentos a los que se habrían agregado fluidos corporales con el fin de dárselos de comer a sus profesores.

El jueves de la semana pasada el colegio ubicado en la ciudad de Powell organizó un evento de comida denominado ‘Global Gourmet’, en la que grupos de escolares competían por cuál sería el mejor plato. Los docentes y otras autoridades escolares actuaron como jurados.

Durante la tarde de la competencia y horas después habría empezado a circular en las redes sociales un video de la preparación de unos panqueques hechos por los alumnos de una misma aula, la mayoría de 14 años. En las imágenes se observa que se agregan como ingredientes orina y semen.

Ahora, la Oficina del Sheriff del Condado de Delaware interroga a por lo menos ocho estudiantes, cuyos testimonios ayudarían a dar con los nombres exactos de los responsables. El caso también ya se encuentra bajo la investigación de un fiscal para determinar cargos, detalla la cadena NBC.

Primeras informaciones detallan que al menos cinco personas llegaron a consumir los alimentos contaminados con los fluidos corporales, de los cuales cuatro eran profesores y el otro afectado presuntamente sería un alumno.

Sobre el caso también se ha pronunciado la oficina del Distrito Escolar de Olentangy, el cual indicó que han emprendido una investigación al respecto. En un comunicado refirieron que “cualquier persona responsable de violar las políticas escolares será responsable de sus acciones”. Mientras tanto anunciaron que se han comunicado con los maestros afectados para brindarles el apoyo necesario.

Si bien hasta ahora no se ha filtrado el nombre de ninguno de los alumnos, se supo que el abogado Bradley P. Koffel estaría asumiendo la defensa de uno de los sospechosos. “Tengo entendido que la escuela cree que hay un video. Actualmente no estoy al tanto de lo que muestra o no muestra el video. Tampoco nadie ha confirmado que los fluidos corporales reales se colocaron en la comida servida a los maestros”, indicó el letrado a la cadena NBC.

Un alumno de la Olentangy Hyatts Middle School indicó al citado medio que el director del colegio citó el día lunes a una asamblea escolar en la que dio más detalles del caso. “Ni siquiera sé por qué alguien haría eso”, habría dicho la autoridad.