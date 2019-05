Bayly: Trump garantizó a Putin que Venezuela pagará su deuda si ayuda a tumbar a Maduro [VIDEO]

Jaime Bayly volvió a dar más detalles de la fallida Operación Libertad, emprendida el pasado 30 de abril, que pretendía acabar con el gobierno de Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela.

En su último programa, el periodista peruano comentó el pedido concreto formulado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a Vladimir Putin, de Rusia, respecto a la situación caótica de Venezuela.

En su estudio de la cadena Mega TV, citando fuentes ligadas al gobierno estadounidense, Bayly aseguró que Donald Trump garantizó a Vladimir Putin que Venezuela pagaría todo el dinero que le debe a cambio de que contribuya a la caída de Nicolás Maduro. La charla se extendió por más de una hora.

"Lo que me cuentan mis fuentes en Washington es que Vladimir Putin estaba molesto por lo que dijo Pompeo a Fox y CNN. Ahí acusó a Rusia de haber impedido que Maduro huyera de Venezuela", inició Jaime Bayly .

En ese momento, según el conductor, Donald Trump habría pedido explícitamente a Vladimir Putin que evite injerencia en la crisis en Venezuela.

"En la conversación de hoy, por lo que me han contado, Donald Trump le reiteró a Vladimir Putin que si él colabora en dejar caer a Maduro; o sea, en no hacer nada para sostener a Maduro. Porque no se le pide que colabore en la caída, sino que se inhiba, que no mueva fichas”, declaró.

A cambio, dijo, “Guaidó, ya instalado en el poder, se ocuparía, con fondos norteamericanos, préstamo de Estados Unidos, de pagarles a los rusos los más de 20 mil millones de dólares para que Putin se quedara contento. Este sería el acuerdo de buena voluntad".

La aseveración de Jaime Bayly sobre estos dos personajes tiene como base la aparente simpatía existente entre ambos.

"Básicamente Donald Trump le ha dicho no te metas, por favor, no ayudes a sostener a Maduro. Ayúdanos a que Maduro deje de caer y luego nosotros pondremos el dinero para que ustedes cobren su dinero. Veremos si los rusos aceptan lo propuesto por Trump", detalló.

Efectivamente, Venezuela mantiene una onerosa deuda económica con Rusia, merced a extensos préstamos realizados desde cuando Hugo Chávez estaba en el poder.

El viernes, Jaime Bayly no tuvo invitados y dedicó el íntegro de su programa a hablar sobre la situación en Venezuela, país que a lo largo de la semana tuvo enfrentamientos entre militares y ciudadanos que rechazan el manejo de Maduro Moros.