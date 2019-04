Agujero negro: ¿Qué es, cómo se forma y qué efectos tiene?

Científicos responsables del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT) presentaron hoy la primera imagen obtenida de un agujero negro, supermasivo en el corazón de una galaxia distante.

Se trata de un pozo gravitacional que tiene un diámetro de 40.000 millones de km, tres millones de veces más que el diámetro de la Tierra. Esta impresionante fotografía del agujero negro fue obtenida a partir de una red ocho observatorios situados en distintos puntos del mundo.

De acuerdo con lo informado por científicos, este agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87, a 53,3 millones de años luz de la Tierra.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe