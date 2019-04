Cazador africano explica por qué no se arrepiente de haber matado a 5000 elefantes

Rom Thomson, cazador africano de 80 años, explicó al diario The Independent la razón por la que mató a 5000 elefantes, 50 hipopótamos, 800 búfalos, 40 leopardos, 60 leones ("comedores de hombres") y muchos otros animales desde 1959 en su país y otras partes del continente.

El guardabosques retirado aseguró que no fueron las ganas de ver morir a estos animales lo que lo motivó a asesinarlos, sino sus ganas de 'salvar' la vida silvestre.

"He hecho lo suficiente en mi vida para satisfacer cualquier sed de sangre que la gente pueda pensar que tengo. No era sed de sangre, era mi trabajo", contó en una entrevista para un informe que revela cómo los elefantes han venido desapareciendo en los últimos años.

En ese sentido, sustentó que su motivación para acabar con la vida de estos animales fue garantizar la supervivencia de la vida silvestre.

Según Thomson, las especies más importantes no se extinguirán si se evita su propagación en sus propios hábitats, ya que mientras más animales haya, más probabilidades existen de que destruyan su ambiente.

"Cuando se tiene una población sana, uno debe asegurarse de que no aumente más allá de la capacidad de su hábitat", aseveró el africano director ejecutivo de una entidad de control silvestre.

Añadió que cuando levante un rifle para matar a un animal piensa: "Tengo que matarlo absolutamente con un tiro".

Acusó a los grupos en contra del maltrato animal de difundir "mentiras fraudulentas para obtener dinero del público que no entiende nada del manejo de la vida silvestre".

"Me gustaría poder tomarte por los hombros, sacudirte con fuerza y decirte 'No asumas que todo lo que has escuchado es correcto'", manifestó al diario.

Para el cazador de África, el elefante de su país no se ha extinguido. "La gente que dice esto es una ONG de derecho animal que pide dinero y dice mentiras para obtenerlo", opinó.

En el continente donde reside Thomson, la cantidad de elefantes ha disminuido de 1.3 millones (1980) a 400 mil, según una investigación de Campaign to Ban Trophy Hunting (CBTH), citada por The Independent.

A través del censo del gran elefante que se hizo en 2016, se descubrió que en menos de siete desaparecieron un 30% de estos animales.