Donald Trump cerrará la frontera con México la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con cerrar total o parcialmente la frontera con México la próxima semana, si el vecino país no frena "de inmediato" el flujo de inmigrantes indocumentados hacia territorio estadounidense.

"Si México no detiene de inmediato toda la inmigración ilegal que ingresa a Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, estaré cerrando la frontera, o grandes secciones de la frontera, la próxima semana", tuiteó el mandatario.

"Esto sería muy fácil para México, pero solo toman nuestro dinero y 'hablan'. Además, perdemos tanto dinero con ellos, especialmente cuando se agrega el tráfico de drogas, etc., ¡que el cierre de la frontera sería una buena cosa!", agregó.

