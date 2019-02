Branson: Esperamos que con el concierto se logre “un nuevo amanecer” para Venezuela

El multimillonario Richard Branson, autor del megaconcierto de ayuda humanitaria en Venezuela, se mostró satisfecho con el resultado que está teniendo el evento, que busca recaudar 100 millones de dólares para ayuda humanitaria.

“Es increíble. Hay cientos de miles de personas reunidas. Es un día hermoso. Tenemos a los mejores músicos, personas que vienen de toda Sudamérica, muchas sonrisas, vemos las caras de la gente… esperemos que sea un nuevo amanecer para Venezuela”, dijo para la cadena CNN.

El empresario afirmó que hoy no es tiempo de hablar de enfrentamientos políticos, ya que es “un día humanitario” y se está tratando de brindarle lo mejor a los asistentes, principalmente a los venezolanos.

El objetivo del Venezuela Aid Live, según afirmó Branson, es que “quizás mañana la gente se pueda dar cuenta de que hay miles de personas que quieren que sus familiares en casa estén a salvo”.

Con este megaconcierto, dijo que se espera captar la atención del mundo sobre la crisis que atraviesa el país sudamericano. “Estamos llamando la atención al mundo, sobre lo que ocurre en Venezuela, esperamos tener algo positivo”, aseveró.

Richard Branson contó que se animó a realizar este evento debido a que tiene muchos amigos venezolanos que le contaban historias “terribles” sobre el régimen de Nicolás Maduro.

“La empresa que estaba haciendo medicamentos ha cerrado, la gente busca en los basureros alimentos, la inflación está fuera de control”, manifestó.

Sir @richardbranson has arrived! He's got a lot to see, which you will see as well from 11 AM on. And many, many journalists from all around the world as well. This is exciting... ¡SO exciting! #AidVenezuela #AyudaVenezuela pic.twitter.com/tUoRxviYAm