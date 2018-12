Científicos chinos crearán máquina capaz de estudiar el alma humana

Un equipo de científicos en China ha emprendido una costosa búsqueda del alma humana. Para lograrlo plantean crear la máquina de imagen radio magnética más poderosa del mundo que cuenta con un presupuesto de 100 millones de libras.

Este equipo mirará profundamente en el cerebro humano para entender mejor su compleja estructura. Los investigadores dicen que este proyecto revolucionará los estudios cerebrales y podría ayudar a crear futuros tratamientos en la lucha contra el parkinson y el alzheimer.

El presupuesto planteado para la realización de esta máquina es más costoso que el mismo telescopio más grande del mundo creado también en China.

“Esta máquina de imagen radio magnética nos mostrará un mundo diferente con un fenómeno nunca antes visto. Incluso podremos ver el alma”, dijo uno de los investigadores en información recogida por la agencia South China Morning Post.

Además agregaron que será la primera vez que se podrá captar en imágenes qué es lo que permite al ser humano tener conciencia propia. Incluso, se podrían hallar cómo funcionan los componentes químicos como el sodio, el fósforo y el potasio en nuestro cerebro.

Sin embargo, no todos los integrantes de la comunidad científica en China le desean el éxito a este invento. El profesor He Rongqiao, de la Academia de Ciencias de China en Beijing, se mostró escéptico sobre el proyecto y dijo que de la conciencia humana no hay una definición científica. “¿Cómo podrías saber qué es lo que estás buscando?”, puntualizó el estudioso.