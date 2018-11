El padecimiento de una víctima de violación que se atreve a clamar ayuda en la calle

¿A qué se enfrenta una mujer víctima de violación cuando pide ayuda en las calles de Líbano? Video de Youtube muestra a una joven desesperada y sin rumbo tras una aparente agresión sexual que padeció. Inicialmente, los transeúntes la ignoran y cuando, por fin, algunos deciden ayudarla culminan juzgando a la joven por su vestimenta e intentando acallar su reclamo por considerar el hecho como “una vergüenza” para ella.

“¿Alguien te ha herido? Acércate, no te asustes”, consuela alguien a la chica, quien se muestra en medio de una crisis nerviosa. Ante las insistentes preguntas de quienes se preocupan por la situación, ella rompe en llanto. “Estoy sufriendo. Él estuvo siguiéndome… Me violó. No quiero que mis padres lo sepan”. De inmediato, los hombres intentan tranquilizar a la chica e incluso la abrigan, según muestra video en YouTube.

Sin embargo, la situación se torna oscura cuando la protagonista empieza a gritar. Es entonces cuando la acribillan con juicios de grueso calibre:

-“¿Estás drogada?”

-“Ella va de tío en tío”.

-“Claramente no es su primera vez”.

Una mujer sale en defensa de la chica “¡Podría ser tu hermana!”, a lo que el agresor contesta con una agresión verbal: “mi hermana nunca se vestiría así”.

Sin embargo, rápidamente la defensora de la joven también se convierte en cómplice de las agresiones machistas, pues le aconseja: “Te estás avergonzando a ti misma. No dejes que nadie sepa esto”. Ella no toma en cuenta que quien debería sentirse avergonzado es el delincuente sexual y no su víctima.

Video de YouTube forma parte de una campaña

Si bien es cierto que la joven que protagoniza el video de YouTube no fue víctima de violación sexual, pues su puesta en escena forma parte de una campaña de la organización ABAAD; las violentas reacciones de las personas en las calles sí lo son. La joven realizó el papel de mujer violada para comprobar cómo reacciona la población libanesa ante un caso de violación y el resultado ha sido nefasto.

La campaña, bautizada como "Men El Felten?" o “¿La vergüenza de quién?” se originó

para cambiar la percepción social ante una violación y crear conciencia contra el recurrente "Blaming the Victim": el culpar a la víctima.

“El objetivo de esta campaña es presionar para conseguir sanciones más severas y acelerar los juicios contra violadores, en casos de violencia sexual y violación en particular, y cambiar las percepciones sociales que estigmatizan y avergüenzan a las víctimas de violación, presionándolas para encubrir el crimen”, explicó a PlayGround Ghida Anani, fundadora y directora de ABAAD.

Esta campaña en forma de experimento social, que cuenta con más de 2 millones de visitas en Facebook, fue impulsada en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, campaña a nivel internacional que comienza el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y termina el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos).

Cifras de violaciones en Líbano

Una de cada cuatro mujeres son víctimas de agresión sexual en Líbano y una encuesta realizada por ABAAD en 2017 refleja que las mujeres libanesas opinan que las creencias sociales y culturales son las que explican y justifican estos delitos en su país.



Aquí puedes ver el video de YouTube