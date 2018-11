Dramáticos rescates de animales en medio del incendio en California [FOTOS]

¡Héroes! Los incendios forestales que se producen en el estado de California, en Estados Unidos, se ha cobrado la vida de 44 personas y ha obligado a evacuar al menos 300.000. Pero los seres humanos no son los únicos damnificados, pues los animales también se han visto seriamente afectados.

Ante esto, algunas personas han unido esfuerzos para rescatar a todo tipo de animales que veían en peligros de las incandescentes llamas.

En medio de caos generado por el incendio en California, los rescatistas también luchan por salvar la vida de los animales que se han quedado completamente a su suerte.

Por ejemplo, imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios animales como caballos, cerdos, cabras, alpacas, perros y gatos siendo asistidos por civiles e incluso bomberos.

Cabe señalar, que las autoridades de Estados Unidos habilitaron la Feria del Condado de Butte como refugio para proteger a los animales del fuego. Asimismo, los miembros del Equipo de Respuesta de Emergencia Veterinaria también se sumaron para atender a los animales sobrevivientes.

California residents near the fires are being told to leave buckets of water out

for the animals that are trying to escape the flames! 🙏🏼



Many people were unable to save their horses and had to leave them behind! pic.twitter.com/0S3KQBe5Fs