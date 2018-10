Niño invitó a 32 amiguitos a su fiesta de cumpleaños y ninguno asistió

La historia del pequeño Teddy se ha vuelto viral en redes sociales y es que la madre del menor le organizó su fiesta de cumpleaños con la esperanza de que el niño pasé uno de los mejores momentos de su infancia sin sospechar que ninguno de sus 32 invitados llegaría a la celebración de su hijo.

La madre y el pequeño Teddy -de 6 años- llegaron hasta el restaurante de Arizona, en Estados Unidos y estaban listos para recibir a sus invitados con pizza, bebidas y dulces que habían pedido -con semanas de anticipación- para esta fecha especial pero ninguno de sus amiguitos ni los padres de ellos llegó.

Al verlo desconsolado, la madre del menor publicó una fotografía de Teddy en la mesa llena de dulces pero sin ningún acompañante. Rápidamente la historia de Teddy se hizo viral en redes sociales y la madre aseguró que no esperaba que nadie llegara a la fiesta de su hijo. "Ya no voy a hacer más fiestas por un tiempo", dijo la madre a la prensa.

Sin embargo, compartir la conmovedora instantánea hizo a Teddy acreedor de otros tipos de regalos de personas que no eran precisamente sus amigos. Ya que ahora el cumpleañero podrá ver en vivo a Phoenix Suns enfrentarse a Los Angeles Lakers de LeBron James y además los Phoenix Rising le prometieron de regalo de cumpleaños una camiseta del equipo.

Sil Mazini, madre del menor se mostró emocionada por las entradas para los partidos y dijo que sería la primera vez que ambos disfruten de un encuentro.

