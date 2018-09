Venezuela: ante falta de dinero enterraron a su familiar en el patio [VIDEO]

Vía YouTube. La falta de recursos económicos en Venezuela ha empujado a miles de familias a tomar drásticas decisiones. Este es el caso de un grupo familiar del barrio Tres Reyes Magos, de la ciudad de Maracaibo, quienes tuvieron que enterrar el cadáver de su familiar en el patio de su casa ya que no contaban con los recursos para asumir los servicios funerarios.

A través de un video de YouTube se ve como los miembros de la familia cavan en el patio de su casa una profunda zanja en la que será enterrado su familiar: Ender Bracho, de 40 años. Ante la prensa, la hermana del fallecido señala que Ender falleció debido a una infección de oído.

“Yo lo llevé al médico y cada vez que lo llevaba me lo mandaban para la casa, me indicaron un tratamiento y nosotros no teníamos para el tratamiento entonces ayer lo volví a llevar porque lo sentí malito me lo tuvieron allá y le pusieron dos sueros y el doctor me pidió que lo lleve a otro hospital y le expliqué que no lo podía sacar de ahí porque no tenía recursos, señaló Yhadira Bracho.

Según la hermana del occiso, pese a que le explicó que no tenían cómo trasladarlo a otro centro médico, el doctor de turno le contestó que ese “era su problema”. Al no contar con orden médica ni ambulancia para llevarlo, lo trajeron de regreso a casa, lugar donde falleció en horas de la mañana.

#27Sep #Maracaibo esta mañana sepultaron al señor Ender Bracho en el patio d su casa. Falleció este miércoles no tenían recursos para servicios funerarios y no recibieron ayuda de autoridades. Ocurrió en el barrio Los Tres Reyes Magos. Dantesca y triste realidad. Foto cortesía pic.twitter.com/QGIJDHAwJO — Yanitza León (@yanileon) 27 de septiembre de 2018

Residentes del lugar añadieron que el fallecido también se encontraba en grave estado de desnutrición y que tras su muerte, sus familiares lo tenían tapado en una de las camas de la vivienda.

Otro familiar de Ender señaló que no cuentan con un acta de defunción de su familiar y que lamentan no haberle podido dar cristiana sepultura.

