La 'Armada Cajun', un ejército de voluntarios al rescate de los damnificados del huracán Florence

El huracán Florence deja una huella de caos y destrucción en Estados Unidos. Sin embargo, en medio del desastre la solidaridad se hace presente. Un ejército de voluntarios bajo el nombre de ‘Armada Cajun’ se despliega por Carolina del Norte y Carolina del Sur con el fin de socorrer a las víctimas del fenómeno climático que arrasa dichos estados con lluvias torrenciales.

La ‘Armada Cajun’ permanece a lado de la Guardia Nacional estadounidense, la Policía, bomberos y equipos profesionales de rescate en las zonas afectadas por el paso del huracán Florence que en las últimas horas fue degradado a depresión tropical.

El origen del equipo de rescatistas voluntarios se remite al 2005, fecha en la que Estados Unidos enfrentó al huracán Katrina. Desde entonces, ellos ponen sus botes y vehículos rústico al servicio de personas que necesitan ser rescatadas en zonas donde las operaciones oficiales no llegan.

El poder destructivo del huracán Florence se sintió, con mayor fuerza, en Carolina del Norte. Y es allí, precisamente, donde el grupo de voluntarios ha rescatado cientos de personas, sacándolas de zonas bajo riesgo de inundación y llevándolas a áreas secas donde son recibidas por las autoridades u organizaciones como la Cruz Roja Americana.

Durante la madrugada de este domingo la ‘Armada Cajún’ se hizo presente en un hogar de ancianos, cerca de la ciudad de Lumberton. En dicho lugar ayudaron a los equipos de rescate a auxiliar a decenas de ancianos que quedaron atrapados en su edificio por las potentes inundaciones que arrasan con Carolina del Norte.

Robert Simmons Was Rescued by The Cajun Navy in New Bern but Was So Sad To Leave His Dad Behind. He's Dad Wanted To Stay With The House and Would Not Leave, but Robert Took His Cat, Named Survivor and Evacuated.

Dad is Still Doing Well.#CajunNavy#HurricaneFlorence pic.twitter.com/ugtugN7QSs