Evacúan estudio de televisión en vivo por paso del Huracán Florence

Mientras realizaban un reporte en directo sobre el avance del huracán Florence, Donnie Cox y Shane Hinton, meteorólogos de la cadena WTCI, tuvieron que abandonar el estudio de televisión debido a una inundación en el edificio donde se encontraban, en Carolina del Norte (EEUU).

La inundación que afectó esta transmisión en vivo sucedió el pasado jueves y fue causada por fuertes vientos del fenómeno meteorológico en Carolina del Norte.

El hecho fue captado por usuarios de twitter que compartieron a través de su red social lo sucedido. En el primer material se puede ver como Cox anuncia que el agua se está acercando al edificio por lo que indica que ya fue evacuado por el resto del personal. "Nosotros estamos aquí para mantenerlos actualizados" aseguró el meteorólogo.

Our sister station, WCTI has been evacuated due to water rising around the building due to storm surge. Please keep them in your thoughts. pic.twitter.com/Et1ueYUCvc