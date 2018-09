Elecciones en Estados Unidos: Obama arremete contra Donald Trump

Barack Obama, el expresidente Estados Unidos, apareció en la campaña electoral de su país para apoyar a los demócratas y lanzar una crítica al partido Republicano. Según Obama, el apoyo de los republicanos a las políticas del actual presidente están debilitando la democracia. “¿Qué pasó con el Partido Republicano?", cuestionó Obama.

La crítica de Barack Obama no fue solo contra Trump, a quien acusó de alternar con gobiernos no democráticos. "Están socavando nuestras alianzas, acercándose a Rusia", dijo. Sin embargo, fue más crítico al decir que el mayor responsable del debilitamiento de la democracia de Estados Unidos no era el actual presidente, sino el partido Republicano. "La mayor amenaza para nuestra democracia no es Donald Trump, es la indiferencia, el cinismo", afirmó, según Infobae.

El expresidente de Estados Unidos criticó también las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Donald Trump. Específicamente, los recortes de impuestos, que sumaron alrededor de 1500 millones de dólares. Esta medida ocasionó que se inflara el déficit presupuestario.

Después de arremeter contra el partido republicano, Barack Obama criticó a quienes se conforman con la idea de que se puedan controlar las medidas de Donald Trump de manera clandestina, simplemente dejando de seguir sus órdenes, como lo afirmara el libro publicado por el periodista del caso Watergate, Bob Woodward. "¡Esta no es la forma en que nuestra democracia debería funcionar!", exclamó Obama.

También hizo un llamado a los jóvenes para votar en las próximas elecciones de Estados Unidos por el partido Demócrata. "¡Deben votar porque nuestra democracia depende de ustedes!", afirmó Barack Obama enérgicamente en su discurso. El martes 6 de noviembre, los ciudadanos norteamericanos elegirán a los próximos integrantes del Congreso.