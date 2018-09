Trump: “Si voy a juicio” será culpa de mis seguidores por no votar

Tras ser duramente criticado por ocupar el cargo de presidente de Estados Unidos, Donald Trump habló del tema durante un mitin político en Montana y señaló que si el Congreso lo impugna la culpa será de los votantes.

“Si el Congreso me destituye, será culpa de ustedes porque no salieron a votar", dijo el mandatario desde el podio. Trump utilizó estas palabras para impulsar a sus seguidores a participar de las elecciones al Senado de los Estados Unidos que se realizará el próximo martes 6 de noviembre.

"Seré el único presidente en la historia que dirán:'¡Qué trabajo ha hecho! Por cierto, lo estamos acusando', agregó el gobernador. Dicho esto señaló que en las próximas elecciones no solo elegirán a un candidato sino al partido que “controla al Gobierno”.

El presidente tampoco perdió la oportunidad para hablar sobre el polémico artículo de opinión que le dedicó el diario The New York Times.

Esta mañana a través de su cuenta de Twitter, Trump ha expresado su total apoyo por Matt Rossendale. “¡Matt Rossendale será un gran senador de un gran estado: Montana! Él es un luchador que será duro con el crimen y la frontera, luchar duro por nuestra segunda enmienda y ama a nuestros militares y nuestros veterinarios. ¡Él tiene mi completa y completa aprobación!”, escribió.

Matt Rosendale will be a Great Senator from a Great State, Montana! He is a fighter who will be tough on Crime and the Border, fight hard for our 2nd Amendment and loves our Military and our Vets. He has my full and complete Endorsement!