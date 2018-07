Tailandia: Inician rescate de menores y entrenador atrapados en cueva | EN VIVO

En Tailandia, autoridades dieron inicio a la operación de rescate de los doce niños y su entrenador atrapados dentro de una cueva. Se indicó que el plan de evacuación, por su complejidad y delicadeza, podrá durar de tres a cuatro días.



Horas antes, los socorristas tailandeses pidieron evacuar el área en la que encuentran las trece personas atrapadas desde hace quince días, con el fin de que la acción termine de la mejor manera.

Los equipos de rescate están compuestos por 18 buzos, 13 de ellos de distintas nacionalidades, quienes estarán a cargo de la misión. Trascendió que el primer niño podría salir en el rango de las próximas 10 horas.

"Hoy es el gran día. Los niños están preparados para afrontar todos los desafíos. Esperamos que todo salga bien", declaró Narongsak Osottanakorn, jefe de la célula de crisis.



En la conferencia de prensa previa al inicio de la operación, se comunicó que la orden de desalojar a los medios de comunicación, a los familiares y a las personas que se acercaron al lugar de los hechos, se produjo después de que el jefe de las operaciones de Tailandia señalara que las condiciones climáticas eran perfectas para que el rescate empezara, mientras crecían los temores sobre la llegada de más lluvias que dificultaran el plan.

some reporters crowding the divers 😕 the divers are silent. pic.twitter.com/2nLejFJF3H