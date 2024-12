La peculiar razón por la que Karely Ruiz se volvió tendencia y fue aplaudida en redes sociales

Karely Ruiz, la popular modelo e influencer, ha decidido hacer de esta Navidad un momento especial para 120 niños con discapacidad. A través de sus redes sociales, anunció su compromiso de apadrinar a estos pequeños en una posada, asegurando que cada uno de ellos reciba un juguete. La iniciativa ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han elogiado su generosidad y dedicación.

En un video compartido en TikTok, Karely mostró las compras que realizó para el evento, donde se le ve recorriendo los pasillos de un supermercado, llenando varios carros con juguetes como carritos, plastilina, maquillaje y muñecos. “Comprando regalitos para una posada de niños con discapacidad, se merecen eso y más”, expresó la influencer, quien se mostró emocionada por la oportunidad de hacer felices a estos niños en la temporada navideña.

Karely Ruiz y el gesto que inspira a otros

La acción de Karely Ruiz ha resonado positivamente entre sus seguidores, quienes han expresado su admiración por su compromiso con la causa. Muchos internautas han destacado que este tipo de iniciativas son un recordatorio del impacto que pueden tener las figuras públicas en la sociedad. “La juzgan, cuando ella es un amor de persona”, “Tiene un corazón incondicional”, fueron algunos de los comentarios que reflejan el apoyo que ha recibido.

Más allá de la Navidad

Karely no solo se ha limitado a realizar compras para la posada, sino que también ha manifestado su intención de donar los juguetes sobrantes a otras fundaciones o incluso en las calles. “Ya saben que yo no me quedo con ganas y lo más probable es que vamos a dar regalos en fundaciones”, afirmó con entusiasmo. Este enfoque solidario ha sido aplaudido por muchos, quienes consideran que su generosidad va más allá de la temporada navideña.

El nacimiento de la primera hija de Karely Ruiz

Además de su labor altruista, Karely también compartió su alegría por el nacimiento de su hija, Madisson, y bromeó sobre las futuras peticiones de regalos que su pequeña le hará. “¿Sus hijas qué van a pedir de Navidad? Lo bueno que Madisson todavía no está, pero ya me imagino la lista que me va a hacer”, comentó entre risas.