Mauricio Fiol: “Mi sueño es estar en los Panamericanos 2019 y sacarme la espina”

Cuando Mauricio Fiol “era un niño”, con 21 años, ganó su primera medalla de oro en los Panamericanos del 2015 en Canadá, pero un doping positivo truncó su sueño de ir a las Olimpiadas de Río en 2016. Hoy, con 24 años, y a pocos meses de que la sanción del TAS culmine, se prepara para sumergirse, muy probablemente, en los Panamericanos de Lima 2019. El reto más grande de su carrera, hasta ahora.

Después de casi cuatro años de la sanción del TAS, ¿cuál es tu verdad?

Lo he dicho varias veces, jamás consumí esa sustancia. Me hice diversos análisis y pruebas, hasta pasé por el polígrafo para que sepan que no estaba mintiendo, pero aun así la sanción fue de cuatro años y tuve que respetarla para ahora volver con fuerza, porque lo que no te mata te hace más fuerte.

¿Llegas para el Panamericano 2019, aquí en Lima?

Mi sanción vence el 11 de julio del 2019, no llego a clasificar por la vía regular, pero estamos haciendo la gestión con el presidente del IPD, congresistas, autoridades políticas (sé que el presidente Vizcarra sabe de mi caso) y vamos a pedir que pueda tener una inscripción extemporáneamente.

Imagino que es tu sueño.

Es mi sueño. Si sale lo de los Panamericanos del próximo año estaré demasiado feliz porque me estoy preparando y tengo siete meses aún para reducir mi marca del 2015, cuando estuve dentro de los 6 mejores del mundo. Voy a demostrar que esto es una revancha propia, es sacarme una espina.

¿Y si no logras entrar?

Haré una competencia yo mismo, sin marca, pero sé que tengo que recuperarme de lo que pasé. Seguiré compitiendo en campeonatos.

Acaba de estrenarse un documental sobre lo que pasó en los Panamericanos 2015. ¿Qué veremos ahí?

El documental lo ha realizado un grupo de alumnos de la PUCP, y es un buen producto que ya está en YouTube. Ahí hablo sobre los momentos que pasé cuando me arrebataron la medalla y lo que sucedió después, cuando la gente empezó a opinar sin saber. Recuerdo que incluso hubo una psicóloga que dijo que tenía tendencia autodestructiva cuando ni siquiera habló conmigo.

Le pasó a Paolo Guerrero hace poco también.

Cuando vi lo de Paolo me impactó mucho porque estuve en ese lugar y no es bonito, una situación en el que la gente habla sin saber y, todo eso, lo verás en el documental. También cómo se forma la Comisión Antidopaje en el Perú que no se había creado hasta que pasó mi caso. Definitivamente es una batalla que no la peleas solo, la peleas con mucha gente que está apoyándote y quiero agradecer a mis amigos por eso.

Un ping-pong: ¿Tu familia?

Mi apoyo y soporte incondicional.

¿El agua?

Es mi pasión, todo lo que se refleja en el agua son mis pasiones.

Panamericano 2015.

El mejor peor momento de mi vida, porque yo sentí que gané esa medalla, y que la gané limpiamente.

Panamericano 2019.

Donde quiero regresar. ❧