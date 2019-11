Ceviche compite para convertirse en el “Nuevo plato favorito de los catalanes”

View this post on Instagram

🔥 Ja tenim aquí la GRAN FINAL d’#ElNouPlatFavorit 🔥 Falàfel vs Cebiche. Han arribat a la final amb més de 12.000 vots cada un! Brutal! 🤩 Qui guanyarà? 👉 Teniu temps per votar fins dimecres vinent, #20N.