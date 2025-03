Aviso importante para inmigrantes en USA: puedes negarte a que ICE entre a tu hogar si no presentan este documento

En un contexto de creciente preocupación entre la comunidad migrante en Estados Unidos, la llegada de Donald Trump a la presidencia ha intensificado el temor por las políticas restrictivas hacia los extranjeros en situación irregular. Este artículo explora los derechos de los inmigrantes cuando se enfrentan a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus domicilios., según informó El Tiempo

La American Immigration Lawyers Association aclara que ICE no puede ingresar a un hogar sin una orden judicial firmada por un juez. Es fundamental entender que una orden de deportación no equivale a una orden judicial, lo que significa que los agentes no tienen el derecho de entrar sin el consentimiento del residente.

Ante la posibilidad de un encuentro con ICE, la organización ACLU ofrece una serie de recomendaciones que pueden ser vitales para proteger los derechos de los inmigrantes. Mantener la calma y conocer los procedimientos adecuados puede marcar la diferencia en situaciones de alta tensión.

¿Qué documento debe presentar ICE si pretende entrar al hogar de un inmigrante en Estados Unidos?

Si los agentes de ICE se presentan en la puerta de tu hogar, es crucial seguir ciertos pasos para salvaguardar tus derechos. En primer lugar, es importante no abrir la puerta y mantener la calma. Preguntar el motivo de su presencia y solicitar un intérprete si es necesario son acciones recomendadas. Si los agentes piden ingresar, se debe preguntar si tienen una orden judicial, la cual deben mostrar.

Si no presentan una orden firmada por un juez, el residente tiene el derecho de negarse a dejarlos entrar. En caso de que los agentes entren por la fuerza, se aconseja no resistirse y pedir que todos en la casa guarden silencio. Si se produce una detención, es fundamental guardar silencio y esperar para hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento.

La tarjeta roja: una herramienta para los inmigrantes en Estados Unidos

En situaciones donde los agentes de ICE se presentan en un domicilio, los inmigrantes cuentan con una herramienta especial: la tarjeta roja. Este recurso, creado por organizaciones como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), tiene como objetivo ayudar a los inmigrantes a entender y defender sus derechos constitucionales durante encuentros con autoridades migratorias.

Las tarjetas rojas incluyen información clave sobre cómo actuar y qué evitar al enfrentarse a agentes migratorios. Proporcionan instrucciones claras, como no abrir la puerta si un agente toca, no responder preguntas sin la presencia de un abogado y no firmar documentos sin consejo legal. Además, incluyen una declaración que el inmigrante puede mostrar para afirmar su derecho a guardar silencio y rechazar la entrada o el registro sin una orden judicial válida.

Conocer los derechos y las herramientas disponibles es esencial para la comunidad migrante en Estados Unidos. La tarjeta roja y las recomendaciones de organizaciones como ACLU y ILRC son recursos valiosos que pueden ayudar a los inmigrantes a enfrentar situaciones difíciles con mayor seguridad y conocimiento.