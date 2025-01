Temporada de huracanes en Estados Unidos 2025: a qué hora y cómo ver los ciclones en el Atlántico y Pacífico

La temporada de huracanes en Estados Unidos 2025 se aproxima y fundamental estar preparados. En 2024, por ejemplo, se registraron 30 sistemas hidrometeorológicos, de los cuales 15 fueron tormentas tropicales y el resto, ciclones de diversas intensidades. Con el inicio de un nuevo año, es esencial conocer las fechas y los nombres de los ciclones que podrían afectar nuestras costas. Aquí te contamos todo.

La temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico aún no tiene fecha definida, al igual que en el Océano Pacífico. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es la encargada de asignar los nombres a los ciclones, alternando entre nombres masculinos y femeninos. Para 2025, se han establecido listas de nombres que se utilizarán en caso de que se formen tormentas tropicales.

Los huracanes afectan a millones de residentes en Estados Unidos. Foto: El Diario NY

¿A qué hora y cómo ver la temporada de huracanes en Estados Unidos 2025?

Si bien la OMS aún no estableció las fechas, la última vista de estos ciclones se efectuó por última vez el 30 de noviembre de 2020 y tuvo una duración de 4 meses. A continuación, te detallamos los nombres de los ciclones en el Atlántico para la temporada 2025.

Andrés

Barry

Chantal

Dexter

Erin

Ferdinand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Nestor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

¿Cuáles son los nombres de los ciclones en el Pacífico 2025, según OMM ?

La OMS, encargada de seleccionar los nombres para los múltiples ciclones en USA y a nivel mundial, aún no ha detallado la fecha ni cómo visualizar estos fenómenos climáticos. Aquí te brindamos la lista de todos los ciclones que suscitarían este año.

Alvin

Barbara

Cosme

Dalila

Erick

Flossie

Gil

Henriette

Ivo

Juliette

Kiko

Lorena

Mario

Narda

Octave

Priscilla

Raymond

Sonia

Tico

Velma

Wallis

Xina

York

Zelda

¿Cuál es el impacto del cambio climático en los ciclones tropicales de USA?

Los expertos advierten que el cambio climático está alterando los patrones ciclónicos tradicionales en USA. Un estudio del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático indica que el aumento de la temperatura del mar incrementa la probabilidad de una rápida intensificación de los ciclones, lo que puede resultar en huracanes más mortales.

Las temperaturas más cálidas en el mar y el aire generan mayor humedad en las tormentas, pero a menor velocidad, lo que provoca fuertes lluvias en los principales estados de USA.

Investigaciones sobre el comportamiento de los huracanes en EE. UU.

Investigaciones del Center for Weather and Climate y del National Center for Atmospheric Research han demostrado que los ciclones se están volviendo más intensos y lentos. Es esencial que los norteamericanos realizan un seguimiento exhaustivo sobre los distintos huracanes que existen en EE. UU.

Un modelo informático sugiere que si los ciclones se mueven en aguas con temperaturas hasta cinco grados más altas, su velocidad disminuiría un 9%, aumentando las precipitaciones en un 24%. Esto tiene graves repercusiones para las zonas propensas a inundaciones y la infraestructura urbana.