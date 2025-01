Cheque de estímulo en Estados Unidos: el único paso para recibir tu dinero no cobrado del IRS en 2025

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado a emitir cheques de estímulo a un millón de contribuyentes elegibles. Si no has recibido el dinero, aquí te explicamos las razones y qué pasos seguir. Recientemente, esta entidad anunció la distribución de pagos automáticos para aquellos contribuyentes que no reclamaron el Crédito de Recuperación de Reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021 en Estados Unidos.

Los pagos automáticos están diseñados para corregir omisiones en las declaraciones de impuestos de 2021. El IRS ha identificado a más de un millón de contribuyentes elegibles que podrían beneficiarse de este reembolso. La distribución de los pagos comenzó a finales de diciembre de 2024 y se espera que la mayoría de los contribuyentes los reciba a finales de enero de 2025.

Los cheques de estímulo en USA son vitales para estimular la economía. Foto: Diario NY

¿Cuál es el único paso para recibir tu dinero no cobrado del cheque de estímulo en el IRS EE. UU. 2025?

El IRS ha determinado que los contribuyentes que no recibieron el monto total de los Pagos de Impacto Económico durante la pandemia son elegibles para este reembolso. Esto incluye a personas que no presentaron su declaración de impuestos de 2021, quienes también pueden ser elegibles para el crédito, pero deben hacerlo antes del 15 de abril de 2025.

Este grupo incluye a individuos con ingresos bajos o inexistentes que, por lo general, no están obligados a declarar. Es fundamental que los interesados cumplan con los requisitos establecidos para evitar demoras en sus pagos.

¿Qué notificación recibirán los contribuyentes del IRS?

Los contribuyentes recibirán una notificación separada con los detalles del pago. Esta comunicación incluirá información sobre el monto del reembolso y el método de envío.

Es fundamental estar atento a esta notificación para asegurarse de que toda la información sea correcta y para resolver cualquier posible inconveniente.