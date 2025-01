El candelabro de 4 dólares que se convirtió en un tesoro de 1.903 dólares en una subasta en Estados Unidos

Una mujer de Massachusetts encontró un candelabro de porcelana en una tienda de segunda mano por solo 4 dólares, sin saber que su valor real era de miles. La historia se viralizó en redes sociales, pero ella decidió no venderlo.

La historia de este hallazgo comenzó el 26 de diciembre, cuando la usuaria de Reddit “AlarmingReference777” compartió su experiencia. La mujer, de 43 años, compró un candelabro blanco que, tras una búsqueda en línea, resultó ser una pieza única de la marca alemana Korallen-Windlicht, valorada en 1.903 dólares.

El candelabro, que inicialmente le pareció atractivo, se convirtió en un símbolo de suerte y descubrimiento. A pesar de las sugerencias de sus amigos y familiares para venderlo, la mujer se mostró reacia, argumentando que lo considera “hermoso y genial”.

Un hallazgo inesperado

La mujer adquirió el candelabro en una tienda del Ejército de Salvación, donde se sintió atraída por su diseño elegante. Al llegar a casa, decidió investigar más sobre la pieza y se sorprendió al descubrir su alto valor en el mercado. “No tenía idea de que se vendía por 1.903 dólares”, comentó en una entrevista con Newsweek.

Reacciones en redes sociales

La publicación en Reddit rápidamente se volvió viral, acumulando más de 15.000 votos y 280 comentarios en menos de dos semanas. Muchos usuarios celebraron su hallazgo y la animaron a venderlo, mientras que otros cuestionaron el precio de la pieza. Un internauta explicó que la marca Korallen-Windlicht es conocida por fabricar artículos de porcelana completamente a mano, lo que justifica su elevado costo.

Decisión de no vender

A pesar de las sugerencias de su pareja y de los internautas, la mujer se mantiene firme en su decisión de no vender el candelabro. “No asisto a estas tiendas para revender, sino porque me encanta encontrar cosas interesantes”, afirmó. La pieza, aunque tenía un pequeño detalle de cinta adhesiva en su estructura, no afectó su aprecio por el objeto.

Un tesoro personal

La historia de esta mujer resalta la belleza de encontrar tesoros inesperados en lugares inusuales. Su candelabro no solo representa un valor monetario, sino también una conexión emocional y un recuerdo de su experiencia de compra. En un mundo donde el valor material a menudo predomina, su decisión de conservar la pieza como un objeto de belleza y significado personal es un recordatorio de que a veces, lo que realmente importa es el valor sentimental.