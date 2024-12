Yolanda Saldívar, asesina de Selena, podría conseguir su libertad en 2025 tras casi 30 años en prisión

El mundo de la música tejana se paralizó el 31 de marzo de 1995. Aquel día, la estrella en ascenso Selena Quintanilla-Pérez, conocida como la "Reina del Tex-Mex", fue trágicamente asesinada a manos de Yolanda Saldívar, quien fuera presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques. Este suceso dejó una herida imborrable en sus seguidores y marcó un antes y un después en la industria musical. Casi tres décadas después, el nombre de Saldívar vuelve a resonar, esta vez por su posible liberación.

Saldívar, ahora de 64 años, cumple una condena de cadena perpetua en la Unidad Patrick L. O'Daniel en Gatesville, Texas, una prisión que también alberga a las reclusas condenadas a muerte en el estado. Sin embargo, su situación podría cambiar pronto. Una audiencia de libertad condicional está programada para marzo de 2025, lo que abre la posibilidad de que salga de prisión tras casi 30 años tras las rejas. Un portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas confirmó que no existen infracciones en su historial carcelario que la inhabiliten para solicitar la libertad condicional. Se espera que la familia Quintanilla reciba una notificación formal de esta audiencia en enero.

¿Quién es Yolanda Saldívar y por qué asesinó a Selena Quintanilla?

El vínculo entre Selena y Saldívar se había deteriorado en los meses previos al fatídico encuentro. La cantante había confrontado a su antigua confidente por la malversación de más de 60.000 dólares. El encuentro final tuvo lugar en una habitación de hotel en Corpus Christi, donde, en medio de una discusión, Saldívar disparó contra Selena. Aunque alegó que se trató de un accidente durante un intento de suicidio, un jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado, sentenciándola a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir 30 años de condena.

La vida tras las rejas para Saldívar no ha sido fácil. Su notoria identidad la ha convertido en blanco de amenazas y hostigamiento constante, según testimonios de ex reclusas. Marisol López, quien compartió prisión con ella hasta 2022, declaró a The New Yorker que “todo el mundo sabe quién es Yolanda Saldívar”. Describió un ambiente peligroso, donde incluso se rumoreaba sobre una recompensa por su cabeza, sugiriendo que su vida correría peligro, incluso fuera de prisión.

Un disparo que silenció una voz y marcó un antes y un después. La sombra de Yolanda Saldívar sigue presente en el recuerdo de Selena. Foto: La Prensa Gráfica

El impacto del crimen y la posible liberación en los fans de Selena

La muerte de Selena truncó una carrera brillante. La artista, considerada un ícono de la música latina, estaba a punto de alcanzar el estrellato internacional. Su música y su legado cultural perduran hasta el día de hoy, manteniendo viva su memoria entre sus fervientes admiradores. La posibilidad de que Saldívar recupere su libertad ha reavivado el dolor y la indignación entre los seguidores de la "Reina del Tex-Mex", quienes consideran que su crimen no merece ninguna redención.

Pese a la oposición pública, Saldívar ha expresado a su familia su deseo de vivir con ellos y encontrar un trabajo si obtiene la libertad condicional. Un familiar incluso defendió su petición, al argumentar que “mantenerla en prisión no va a servir de nada. Es hora de que salga”. Sin embargo, la decisión final recae en la junta de libertad condicional, quienes deberán sopesar los argumentos a favor y en contra de su liberación. Esta decisión, sin duda, generará un intenso debate y reavivará las emociones entre los fanáticos y la familia de Selena. El futuro de Yolanda Saldívar pende de un hilo, mientras el recuerdo de Selena Quintanilla sigue vivo en el corazón de millones.