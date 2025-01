Janet Tello revela en juramentación su experiencia como jueza en los 80: "No se nos permitía laborar en la Relatoría"

La jueza suprema Janet Tello ha sido designada como presidenta del Poder Judicial para el periodo 2025-2026, reemplazando a Javier Arévalo Vela. En su discurso de juramentación, destacó ser la segunda mujer en ser nombrada titular de la entidad, pues alcanzar dicho reconocimiento no fue nada fácil en su trayectoria.

"En pleno sigo XXI (el Poder Judicial) nos presenta problemas y retos incalculables. Estos son los que enfrentaré a partir de hoy que asumo como presidenta del Estado para el periodo 2025-2026. Es un honor convertirme en la segunda mujer en nuestra historia republicana en ocupar este cargo", precisó.

Janet Tello revela experiencia como jueza en los 80

Asimismo, recordó que en la época de los años 80, tuvo que enfrentar un acontecimiento de discriminación hacia la mujer por parte de un juez supremo.

"Había muy pocas mujeres en la Judicatura, prácticamente solo se encontraba una oportunidad en la plaza de los Juzgados de Menores; además, siempre que fueran casadas", reveló.

Añadió: "Recién en la década del 90 hubo una jueza suprema en la Corte Suprema del país. Igualmente en la Suprema, a las trabajadoras no se nos permitía laborar en la Relatoría".

"A mí, un juez supremo de la sala penal transitoria, que recién se había creado en 1985, mirándome, me señaló con la mano y le preguntó al relator: 'Y esa señorita, ¿qué hace aquí? Que acabe su trabajo rápido y se vaya. Aquí no trabajamos con mujeres'. Recordar esa vivencia y estar de pie ante este auditorio, 40 años después me llena de orgullo y emoción", relató la presidenta Janet Tello.

En el evento de juramentación se encontraba presente la presidenta Dina Boluarte, congresistas y autoridades de diversas instituciones públicas.