Atención, inmigrantes en Oklahoma: FCC autoriza reemplazar líneas de cobre por tecnología inalámbrica 5G

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha dado luz verde a AT&T para reemplazar sus antiguas líneas de cobre en Oklahoma por tecnología inalámbrica, un paso considerable hacia la expansión de su red 5G y fibra óptica. Este movimiento representa un avance crucial en la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones en el país. Miles de inmigrantes serán beneficiados con esta iniciativa, así como residentes de USA. Aquí te contamos todo.

Con esta aprobación, AT&T busca no solo actualizar su red, sino también mejorar la calidad del servicio que ofrece a sus clientes. La transición hacia tecnologías más eficientes y modernas permitirá a la empresa consolidar su compromiso con la conectividad robusta y confiable, adaptándose a las crecientes demandas del mercado.

Una transición hacia el futuro

La decisión de la FCC permite a AT&T retirar su costosa red de cobre en un número limitado de residencias en Oklahoma. Este cambio es parte de una estrategia más amplia que prioriza la implementación de redes inalámbricas y fibra óptica, las cuales ofrecen velocidades superiores y mayor confiabilidad.

AT&T ha demostrado su capacidad para atender la creciente demanda de conectividad robusta, utilizando su red móvil y el internet como respaldo para su tecnología inalámbrica destinada a teléfonos fijos.

Inversión millonaria y beneficios proyectados

La empresa tiene planes de invertir US$ 22 mil millones anuales en infraestructura entre 2025 y 2027, con el objetivo de expandir su cobertura de fibra a 50 millones de ubicaciones para 2029. Esta inversión no solo busca modernizar la red, sino que también se estima que generará un ahorro de US$ 4,5 mil millones al eliminar los altos costos asociados a las redes de cobre.

James Schneider, analista de Goldman Sachs, ha señalado que esta transición no solo mejorará los márgenes operativos de AT&T, sino que también potenciará los ingresos por banda ancha al aprovechar la sinergia entre fibra óptica y servicios inalámbricos.

Impacto en los clientes y el mercado

Este cambio también tiene un impacto positivo en los consumidores, quienes podrán disfrutar de una conexión más rápida y estable. AT&T ha experimentado un crecimiento notable en el mercado, con sus acciones registrando un incremento del 33% en lo que va del año.

La modernización de su infraestructura no solo beneficiará a la empresa, sino que también mejorará la experiencia de los usuarios, consolidando a AT&T como un líder en el sector de telecomunicaciones.