Walmart, Amazon y Target contribuyen a la quiebra de una tienda clave en Estados Unidos con pérdidas millonarias

La cadena estadounidense The Container Store, conocida por sus artículos para el hogar, ha solicitado protección por bancarrota bajo el Capítulo 11. Esta decisión busca reestructurar su deuda y garantizar su continuidad operativa en un entorno comercial cada vez más desafiante.

La medida, anunciada el último domingo, se enmarca en un esfuerzo por fortalecer su posición financiera y asegurar la rentabilidad a largo plazo. La empresa ha alcanzado un acuerdo con el 90% de sus prestamistas para recibir 40 millones de dólares en nueva financiación, lo que le permitirá continuar operando mientras se reorganiza.

Desafíos en un entorno competitivo

Hasta el 28 de septiembre de 2024, The Container Store reportó pasivos totales por 836,4 millones de dólares frente a activos de 969 millones de dólares. A pesar de la situación, las 102 tiendas de la compañía, distribuidas en 34 estados, seguirán operando con normalidad, tanto de forma presencial como en línea, sin previsión de despidos ni cierres inmediatos.

The Container Store ha enfrentado una intensa competencia de gigantes minoristas como Amazon, Walmart y Target. Estos competidores han intensificado la presión sobre la empresa, que ha visto cómo su demanda se desplomó tras el auge en la remodelación de hogares durante la pandemia. La caída en la demanda ha sido un factor crucial en su actual situación financiera.

La inflación y el enfoque de los consumidores en bienes esenciales han afectado significativamente los ingresos de The Container Store. En el trimestre más reciente, la compañía reportó una caída del 10,5% en sus ingresos, alcanzando 196,6 millones de dólares, mientras que las pérdidas netas se redujeron a 16,1 millones de dólares en comparación con los 23,7 millones del año anterior.

Un legado en peligro

Fundada en 1978, The Container Store se convirtió en un referente en la organización del hogar, especialmente en los años 90. Sin embargo, su salida a bolsa en 2013 no ha sido suficiente para mantener la estabilidad de sus acciones, que cerraron a 0,32 dólares el pasado 19 de diciembre. La compañía ha expresado "dudas sustanciales" sobre su viabilidad en el actual entorno minorista, marcado por la disminución en el gasto del consumidor en sus categorías clave.

En un intento por adaptarse, The Container Store busca reforzar su oferta en productos personalizados, que han demostrado mayor estabilidad en ventas. Sin embargo, la protección bajo el Capítulo 11 podría llevar a renegociaciones de alquileres e incluso al cierre de algunas tiendas si no se logran condiciones favorables.

El camino hacia la recuperación

Aunque no se prevén cierres inmediatos, los analistas advierten que el camino hacia la recuperación será complicado. Christopher Horvers, analista de JP Morgan, ha señalado que la compañía enfrenta un consumidor más sensible a los precios y un entorno promocional altamente competitivo. La situación se complica aún más tras el intento fallido de una alianza estratégica con Beyond Inc., que incluía una inversión de 40 millones de dólares.

La reestructuración de The Container Store es un claro ejemplo de cómo el comercio minorista se enfrenta a desafíos sin precedentes. La capacidad de la empresa para adaptarse a un entorno cambiante y competitivo será crucial para su futuro.