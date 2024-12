Premio millonario sin dueño: boleto de lotería de Phoenix vale US$2.6 millones y nadie lo reclama

El destino puede cambiar con un simple boleto, y en esta ocasión, el azar dejó una fortuna en las manos de alguien que, hasta ahora, no ha aparecido.

Un boleto adquirido en una gasolinera de Phoenix resultó ganador del Pick Jackpot, otorgando un premio de US$2.6 millones que, sorprendentemente, sigue sin ser reclamado.

¿Dónde se compró el boleto ganador de US$2.6 millones?

El boleto premiado fue adquirido en una estación de servicio QuikTrip, localizada en el 4725 E. Baseline Road, Phoenix. Los números que transformaron este boleto en una mina de oro fueron 5, 8, 11, 13, 19 y 24.

De acuerdo con las reglas establecidas por la Lotería de Arizona, el plazo máximo para reclamar el premio es de 180 días a partir de la fecha del sorteo. Si el ganador no se presenta antes de que expire este periodo, el dinero no podrá ser entregado.

¿Cómo funciona el Pick Jackpot y cuáles son las probabilidades de ganar?

El Pick Jackpot es uno de los sorteos más populares en Arizona, con boletos disponibles por US$1. Los sorteos tienen lugar tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado por la noche.

Las tiendas dejarán de vender boletos a las 7:59 p. m., hora de Arizona, en las noches de sorteo. Foto: KStar News

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 7.059.052, lo que convierte cada victoria en un acontecimiento extraordinario. Además, los jugadores pueden aumentar sus oportunidades añadiendo el complemento EXTRA!, con un costo adicional de US$1 o US$2, lo que permite ganar hasta US$250 o US$500 si alguno de los números adicionales coincide con los seleccionados.

¿Qué sucede si nadie reclama el premio millonario?

Cuando un premio de esta magnitud no es reclamado dentro del plazo establecido, el dinero no desaparece. De acuerdo con las políticas de la Lotería de Arizona, los fondos se reintegran al sistema para apoyar programas educativos y otras causas sociales dentro del estado.

Este tipo de situaciones no son inusuales. A lo largo de los años, varios premios millonarios han quedado sin reclamar, lo que deja al descubierto la importancia de verificar los boletos después de cada sorteo.

Mega Millions: Otro premio millonario en juego

Mientras este boleto sigue sin dueño, otro premio impresionante mantiene la atención de los jugadores: el acumulado de Mega Millions, que asciende a $695 millones.

El sorteo de Mega Millions se lleva a cabo los martes y viernes, y los boletos pueden adquirirse hasta las 7:59 p.m., hora local de Arizona, en las noches del sorteo.

Históricamente, siete personas han ganado premios mayores de Mega Millions en un viernes 13, desafiando las supersticiones que rodean esta fecha.

¿Cómo reclamar un premio de lotería en Arizona?

Para recibir un premio superior a $600, los ganadores deben acudir directamente a las oficinas de la Lotería de Arizona con una identificación válida y el boleto premiado. Además, es necesario completar un formulario de reclamación.

El plazo de 180 días comienza a correr desde la fecha del sorteo. Una vez que este tiempo expira, no hay excepciones para recuperar el premio.