Famosa cadena de pizzas se declara en bancarrota y operará solo hasta esta fecha en Estados Unidos

En un comunicado oficial, se detalló que la compañía ha enfrentado problemas desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos. Foto: AS USA

En un comunicado oficial, se detalló que la compañía ha enfrentado problemas desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos. Foto: AS USA

La popular cadena de pizzerías Oath Pizza ha anunciado su declaración de bancarrota, sumándose a la creciente lista de negocios que han cerrado sus puertas en Estados Unidos durante 2024. La inflación y las deudas acumuladas han sido factores determinantes en esta difícil decisión.

Este año será recordado como un periodo crítico para la economía estadounidense, donde diversas empresas han enfrentado serias dificultades financieras. Oath Pizza, que comenzó su andadura en 2015, ha visto cómo sus operaciones se han visto afectadas por el aumento de costos y la crisis económica que se ha intensificado desde la pandemia.

Impacto de la inflación en Oath Pizza

Next Level Pizza Inc, la empresa matriz de Oath Pizza, ha optado por acogerse al Capítulo 7 de la Ley de Quiebras, lo que implica el cierre definitivo de sus locales. En un comunicado oficial, se detalló que la compañía ha enfrentado problemas desde el inicio de la pandemia, lo que ha llevado a una acumulación de deudas con proveedores y empleados.

En un comunicado oficial, se detalló que la compañía ha enfrentado problemas desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos. Foto: Ámbito Financiero

La inflación ha sido un factor clave en la crisis que atraviesa Oath Pizza. El aumento en el costo de los alimentos y la mano de obra ha generado un impacto significativo en la rentabilidad de la cadena. A medida que los precios han ido en aumento, la empresa ha tenido que lidiar con márgenes de ganancia cada vez más estrechos, lo que ha dificultado su capacidad para mantenerse a flote.

PUEDES VER: La nueva promesa de Trump para evitar que inmigrantes indocumentados entren a Estados Unidos en 2025

Desde 2022, la inflación ha afectado a múltiples sectores, y Oath Pizza no ha sido la excepción. La cadena, que se había expandido rápidamente en varios estados, ahora se enfrenta a la dura realidad de una economía que no perdona a los negocios que no logran adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Cierre paulatino de franquicias

A pesar de que Oath Pizza ha comenzado a cerrar algunas de sus franquicias, en su página web aún se pueden encontrar algunas ubicaciones que continúan operando. Entre ellas se destacan las sedes de El Segundo, California; Poulsbo, Washington y Wellesley, Massachusetts. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro es palpable.

La historia de Oath Pizza, aunque breve, ha estado marcada por un crecimiento acelerado y una expansión ambiciosa. Sin embargo, las decisiones financieras y la falta de adaptación a un entorno económico cambiante han llevado a la cadena a una situación insostenible. Con el cierre definitivo a la vista, muchos se preguntan qué le depara el futuro a esta popular pizzería.