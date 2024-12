¿Perderás la ciudadanía? Trump planea la desnaturalización para estos inmigrantes en EE. UU. en 2025

Con el retorno de Donald Trump a la presidencia, los planes de desnaturalización que implementó durante su primer mandato podrían intensificarse en su segundo gobierno. La desnaturalización de inmigrantes ha sido un tema recurrente desde 2018, cuando el gobierno de Trump comenzó a aumentar los esfuerzos para revocar la ciudadanía de personas que, aunque naturalizadas, incurrieron en actos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos. El principal asesor en materia de inmigración de Trump, Stephen Miller, ha dejado claro que el futuro proyecto de desnaturalización será mucho más agresivo, con un enfoque particular en ciertos grupos de inmigrantes.

En 2025, con el retorno de Trump a la presidencia, los inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía estadounidense a través del proceso de naturalización podrían enfrentar riesgos mayores. El gobierno federal estaría dispuesto a aplicar un enfoque más "turbocargado", según lo indicado por Miller, con el objetivo de desnaturalizar a aquellos que hayan mentido en su proceso de obtención de ciudadanía, estén involucrados en actividades criminales o sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. Esto se convierte en una gran preocupación para las comunidades de inmigrantes en EE. UU., especialmente las latinas y musulmanas, quienes han sido objeto de atención durante la administración pasada.

¿Qué inmigrantes se verían afectados con la desnaturalización en 2025?

La desnaturalización en EE. UU. es un proceso legal que permite al gobierno retirar la ciudadanía a aquellos que obtuvieron la nacionalidad de manera fraudulenta o violaron las leyes de inmigración. En el contexto de la administración Trump, se ha enfocado principalmente en inmigrantes que adquirieron la ciudadanía por naturalización, lo que incluye a aquellos que llegaron al país como refugiados o con visas de trabajo, y luego completaron el proceso de naturalización.

A pesar de que la desnaturalización es un proceso relativamente raro en la historia de EE. UU., durante el gobierno de Trump se intensificó el uso de esta herramienta, con la promesa de eliminar a aquellos que no cumplirían con los estándares éticos y legales exigidos por las autoridades. En 2025, es probable que el enfoque se dirija a aquellos inmigrantes con antecedentes penales graves, como delitos de terrorismo, fraude o crímenes violentos. Sin embargo, no se limitará solo a esos casos: también se podrían ver afectados aquellos que hayan cometido errores o mentiras en su solicitud de ciudadanía, como no revelar condenas previas o información relevante durante el proceso.

En su primer gobierno, Trump desnaturalizó en 94 ocasiones a extranjeros en Estados Unidos. Foto: Referencial

¿Qué hacer si pierdes la ciudadanía en EE. UU.?

En caso de que un inmigrante pierda su ciudadanía a través del proceso de desnaturalización, el impacto es profundo. No solo se pierde la nacionalidad estadounidense, sino que la persona también queda sujeta a las leyes de inmigración del país. Esto implica la posibilidad de ser deportado y perder los beneficios que se otorgan a los ciudadanos, como el derecho a votar, a acceder a programas de asistencia social o a disfrutar de protección jurídica plena.

Si alguien enfrenta este proceso, lo primero que debe hacer es consultar con un abogado especializado en inmigración. Un abogado podrá evaluar el caso y determinar si hay margen para apelar la decisión o, en su defecto, encontrar alternativas legales para resolver la situación. En algunos casos, si la desnaturalización se basa en fraude o mentiras durante el proceso de naturalización, el individuo podría intentar presentar evidencia de que cometió un error sin intención de engañar, lo que podría reducir las posibilidades de perder la ciudadanía. Además, es fundamental que los inmigrantes se mantengan al tanto de las nuevas políticas que se implementen en 2025 bajo la administración de Trump para poder actuar a tiempo y proteger su estatus legal.

¿Cuántos inmigrantes desnaturalizó Trump en su último gobierno?

Durante el primer mandato de Trump, la administración de EE. UU. se centró en un número significativo de casos de desnaturalización. Según el Departamento de Justicia, entre 2008 y 2020 se presentaron 228 casos de desnaturalización civil. De estos, el 41% (94 casos) ocurrieron durante la administración de Trump, lo que demuestra un notable aumento en comparación con gobiernos anteriores. Esta tendencia se vio reflejada no solo en los casos legales, sino también en el enfoque agresivo hacia ciertos grupos de inmigrantes, en particular aquellos provenientes de comunidades de países musulmanes o de América Latina.

El gobierno de Trump utilizó el proceso de desnaturalización como una de sus principales herramientas dentro de la reforma migratoria, destacándose por su aplicación en casos de fraude, así como por la revocación de la ciudadanía a inmigrantes con antecedentes penales graves. Este aumento en la aplicación de la desnaturalización ha sido una de las características más polémicas de su administración y es probable que, si Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, se intensifique aún más este proceso.