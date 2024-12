Navidad 2024 en Universal Orlando: las mejores actividades para disfrutar en familia este diciembre en USA

Universal Orlando se viste de gala para celebrar la Navidad 2024 con una variedad de actividades que prometen diversión y magia para toda la familia. Además, la temporada navideña en Universal Orlando Resort no solo se trata de atracciones, sino de crear recuerdos inolvidables. Con espectáculos, desfiles y delicias culinarias, cada rincón del parque se transforma en un escenario festivo que invita a los visitantes a sumergirse en el espíritu navideño.

Las festividades están incluidas en el boleto de admisión, lo que garantiza que todos puedan disfrutar de la magia sin preocupaciones. Entre las actividades más destacadas se encuentran el icónico desfile de Macy’s y la experiencia mágica en Hogwarts, que prometen ser un deleite para los sentidos. A continuación, exploraremos las principales atracciones y actividades que no te puedes perder durante esta temporada navideña.

Atractivos Principales de la Temporada Navideña

Grinchmas: un encuentro con el Grinch

Conoce al Grinch y su fiel amigo Max en un espectáculo lleno de humor y espíritu navideño. Esta experiencia es ideal para toda la familia, donde los visitantes podrán disfrutar de un show interactivo que captura la esencia de la historia clásica de Dr. Seuss.

Grinchmas en Orlando. Foto: Orlando News

El Desfile de Macy’s: un espectáculo de color y luz

El famoso desfile de Macy’s regresa a Universal Studios Florida con carrozas iluminadas y globos gigantes que recorren las calles del parque. Este evento es un verdadero festín visual que no te puedes perder, ya que ofrece una experiencia mágica que celebra la alegría de la temporada.

Hogwarts Navideño: la magia de Harry Potter

Vive 'The Magic of Christmas at Hogwarts Castle' en The Wizarding World of Harry Potter. Este espectáculo transforma el castillo de Hogwarts en un espectáculo deslumbrante, con proyecciones y música que transportan a los visitantes al mundo mágico de Harry Potter durante la Navidad.

Tribute Store: un viaje inmersivo

Explora la nueva Tribute Store, ambientada en libros pop-up que te transportan a mundos inspirados en Harry Potter, el Grinch y más. Cuatro habitaciones festivas ofrecen una experiencia inmersiva que combina decoración, recuerdos y magia navideña, perfecta para aquellos que buscan llevarse un pedacito de la Navidad a casa.

Delicias de temporada y actividades adicionales

El menú especial de esta temporada incluye opciones como el Peppermint Cheesecake Bar y las Grinch Cookies, ideales para satisfacer cualquier antojo navideño. Además, los visitantes pueden optar por actividades como:

Festejos en Universal CityWalk y los hoteles del resort

El espíritu navideño continúa en Universal CityWalk, donde los visitantes pueden disfrutar de cócteles temáticos, música en vivo y una decoración deslumbrante. Los hoteles del resort también ofrecerán menús especiales para Navidad y Año Nuevo, además de experiencias diseñadas para toda la familia, asegurando que cada momento en Universal Orlando sea memorable.

Con una agenda repleta de actividades y experiencias únicas, la Navidad 2024 en Universal Orlando promete ser un evento inolvidable para todos. No te pierdas la oportunidad de vivir la magia de la temporada en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.