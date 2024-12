Malas noticias para inmigrantes con Green Card: el delito que te hará perder la residencia permanente en 2025

Obtener la Green Card es el sueño de muchos inmigrantes que desean vivir legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, pocos conocen que este estatus de residencia permanente no es definitivo. El incumplimiento de ciertas normas legales puede llevar a la revocación de este privilegio, y uno de los delitos más graves que pone en riesgo la permanencia en territorio americano es manejar bajo la influencia de alcohol o drogas.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, se anticipa un endurecimiento de las políticas migratorias. Según informes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ciertos delitos, como un Driving Under Influence (DUI) con agravantes, pueden derivar en la pérdida de la residencia permanente e incluso en la deportación.

Durante el Gobierno de Trump, los inmigrantes con residencia permanente deben respetar las leyes locales y federales, especialmente aquellas relacionadas con el tránsito, para evitar cualquier situación que ponga en peligro su estatus migratorio. Foto: composición LR

¿Cuál es el delito que te hará perder la Green Card en 2025?

Uno de los delitos más peligrosos para los titulares de la Green Card es el manejo bajo la influencia de alcohol o drogas, conocido como Driving Under the Influence. Aunque un DUI por sí solo no siempre resulta en deportación automática, la situación se complica significativamente si existen factores agravantes. Estos pueden incluir un accidente que cause daños a otras personas o propiedades. En esos casos, el incidente se considera un "crimen de violencia". Esta falta implica graves consecuencias migratorias.

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la sección 212 y 237 abordan los crímenes que pueden hacer que un inmigrante con residencia permanente sea deportable o inadmisible. Un DUI sin agravantes podría no ser suficiente para provocar la deportación, pero si se cometen varias infracciones relacionadas o si el incidente incluye otras violaciones como conducir sin licencia, la situación se agrava. Es crucial que los residentes permanentes consulten con abogados especializados en inmigración si enfrentan cargos por DUI, ya que la interpretación de cada caso puede variar y tener un impacto directo en su estatus migratorio.

Según informes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ciertos delitos, como un Driving Under Influence (DUI) con agravantes, pueden derivar en la pérdida de la residencia permanente e incluso en la deportación. Foto: composición LR

Las políticas migratorias de Donald Trump en contra de inmigrantes con residencia permanente

Con el compromiso de Donald Trump de aumentar las deportaciones y reforzar las políticas de inmigración, los residentes permanentes deberán estar más atentos que nunca. Las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se enfocarán en vigilar a quienes cometan infracciones que violen las leyes locales, estatales o federales. Esto significa que un simple error en la carretera, como un DUI, podría convertirse en un riesgo significativo para la Green Card.

Durante el Gobierno de Trump, los inmigrantes con residencia permanente deben respetar las leyes locales y federales, especialmente aquellas relacionadas con el tránsito, para evitar cualquier situación que ponga en peligro su estatus migratorio. Los residentes deben estar conscientes de que cualquier violación podría ser interpretada como un incumplimiento de las normas que se exigen para mantener la Green Card. Así, evitar situaciones de riesgo y actuar de manera responsable en la vía es una estrategia clave para proteger su futuro en Estados Unidos.