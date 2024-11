IRS 2025: ¿Quiénes estarán exentos de pagar impuestos en EE. UU.? Los grupos que no tendrán que hacerlo

En 2025, miles de personas en EE. UU. no tendrán que preocuparse por pagar impuestos federales gracias a una serie de exenciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Esta medida se implementa para aliviar a los contribuyentes que enfrentan altos costos de vida o ingresos bajos, dándoles la posibilidad de evitar el proceso de declaración. Aunque las leyes fiscales de EE. UU. son complejas, algunos grupos específicos podrán beneficiarse de estas nuevas exenciones sin tener que hacer trámites adicionales.

El IRS ha hecho una serie de actualizaciones en las reglas fiscales para 2025, especialmente dirigidas a los trabajadores con ingresos limitados, los expatriados y las organizaciones sin fines de lucro. Con estas medidas, se busca simplificar la carga tributaria para las personas que ganan menos de un umbral determinado, así como para quienes tienen gastos deducibles significativos.

¿Quiénes no tienen que pagar impuestos en EE. UU. en 2025?

El IRS ha establecido ciertos límites de ingresos que determinan quiénes no tendrán que pagar impuestos en 2025. Las personas que se encuentren por debajo de estos umbrales estarán exentas de presentar su declaración. Las nuevas reglas son especialmente beneficiosas para los trabajadores de bajos ingresos.

Ingresos bajos : si eres un contribuyente soltero que gana menos de $15,000 anuales, o una pareja casada que gana menos de $30,000, no tendrás que presentar tus impuestos. Esta medida también beneficia a quienes trabajan a medio tiempo o en empleos de salario mínimo, áreas donde la inflación ha afectado más a los trabajadores.

: si eres un contribuyente soltero que gana menos de $15,000 anuales, o una pareja casada que gana menos de $30,000, no tendrás que presentar tus impuestos. Esta medida también beneficia a quienes trabajan a medio tiempo o en empleos de salario mínimo, áreas donde la inflación ha afectado más a los trabajadores. Beneficiarios de créditos fiscales: aquellos que califican para créditos fiscales como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) también pueden estar exentos de pagar impuestos. Esta exención ayuda a muchas familias con niños o personas que tienen necesidades especiales, como gastos médicos elevados o adopción.

Exenciones para otros grupos: ciudadanos en el extranjero y organizaciones sin fines de lucro

No solo los trabajadores con ingresos bajos se beneficiarán de estas medidas. Otros grupos, como las organizaciones sin fines de lucro, también están exentos de pagar impuestos. Estas entidades, que no tienen fines de lucro y están destinadas a la asistencia pública o la educación, no tienen que cumplir con la obligación fiscal.

Además, los ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país también pueden estar exentos de pagar impuestos federales sobre ciertos ingresos, gracias a la "exclusión de ingresos extranjeros". Los expatriados pueden evitar que sus ganancias obtenidas fuera del país se incluyan en su declaración fiscal de EE. UU.

El IRS beneficiará a los trabajadores con ingresos bajos. Foto: The Sun

¿Qué cambios habrá en las deducciones fiscales?

Otro aspecto importante de los cambios en las leyes fiscales para 2025 tiene que ver con las deducciones fiscales. Los contribuyentes podrán beneficiarse de deducciones mayores, especialmente en el caso de gastos médicos significativos, lo que puede reducir considerablemente su obligación tributaria. Esto beneficia a aquellos con problemas de salud graves o que incurren en gastos médicos fuera de lo común.

Por otro lado, la actualización también afecta a los empleadores, quienes deberán seguir reglas más estrictas para los pagos de impuestos a sus empleados. A pesar de que no todos estarán exentos de impuestos, la simplificación en el proceso podría hacer que la vida de los contribuyentes sea más fácil y menos costosa.

¿Qué hacer si eres elegible para la exención?

Si crees que cumples con los requisitos para no tener que pagar impuestos en 2025, es recomendable que consultes con un contador o experto en impuestos. Aunque los umbrales son claros, siempre es bueno confirmar con un profesional si se cumplen todos los requisitos y evitar problemas con el IRS.

En resumen, las nuevas reglas fiscales del IRS para 2025 ofrecen un respiro a muchas personas en EE. UU., especialmente a aquellos con ingresos bajos o situaciones fiscales especiales. Si eres parte de estos grupos, puedes beneficiarte de estas exenciones sin la obligación de presentar tu declaración de impuestos.