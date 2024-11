Subway de Nueva York: horarios especiales y ajustes durante el fin de Semana por Black Friday en EE. UU.

Durante el esperado fin de semana de Thanksgiving y Black Friday, el sistema de transporte público de Nueva York se adaptará a las necesidades de los viajeros. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció cambios específicos en los horarios y servicios para atender la alta demanda, en especial el jueves 28 de noviembre, cuando miles de personas asistirán al icónico desfile de Macy’s en Manhattan y el viernes 29 por el Black Friday.

Cambios en el subway y autobuses para el desfile del Día de Acción de Gracias

El subway neoyorquino funcionará con mayor frecuencia desde la madrugada del jueves. Las líneas 1, 2 y 3 tendrán horarios intensificados en las estaciones cercanas al recorrido del desfile, como la calle 72 y la 79, además de las líneas A, C y D en el monumento a Colón. Para facilitar el desplazamiento, las frecuencias adicionales estarán disponibles entre las 4:00 y las 11:00 a. m. Sin embargo, los trenes de las líneas A y C no realizarán paradas en la estación del Museo de Historia Natural.

En cuanto a los autobuses, se esperan demoras importantes debido a los cierres de calles en Manhattan. Por otro lado, el Staten Island Railway operará bajo un esquema de horario sabatino, mientras que los transbordadores y servicios como el Hudson Rail Link no estarán disponibles ese día.

¿Qué trenes adicionales habrá en el Long Island Rail Road (LIRR)?

El LIRR implementará 15 trenes adicionales el jueves para facilitar la movilidad hacia y desde el desfile. Algunas de las modificaciones incluyen:

Ramal Babylon : trenes extra desde las 6:24 a. m. hasta las 12:48 p. m., con paradas estratégicas en Penn Station, Grand Central Madison y Jamaica.

: trenes extra desde las 6:24 a. m. hasta las 12:48 p. m., con paradas estratégicas en Penn Station, Grand Central Madison y Jamaica. Ramal Ronkonkoma/Farmingdale : horarios extendidos en rutas exprés que conectan Ronkonkoma, Hicksville y Jamaica con los principales puntos de la ciudad.

: horarios extendidos en rutas exprés que conectan Ronkonkoma, Hicksville y Jamaica con los principales puntos de la ciudad. Ramal Huntington: servicio adicional desde Grand Central Madison con paradas clave hasta Huntington.

Estas ampliaciones buscan ofrecer comodidad y rapidez a quienes se desplacen hacia los eventos.

Viernes negro: ¿qué ajustes habrá en los servicios?

El viernes 29 de noviembre, el subway mantendrá su horario habitual de día laborable, pero los autobuses de la ciudad funcionarán con horarios reducidos. En cuanto al Metro-North, operará como un sábado regular, pero con trenes adicionales tanto en la mañana como en la tarde para atender a los compradores. Además, la tarifa reducida fuera de horas pico estará vigente todo el día, lo que representa un beneficio extra para los viajeros.

El sistema de transporte público se alista para recibir a miles de personas en uno de los fines de semana más concurridos del año. Si planeas movilizarte, verifica los horarios y prepárate para disfrutar del emblemático desfile y las ofertas del Black Friday.