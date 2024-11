IRS anuncia reembolsos de hasta 6.600 dólares para residentes de EE.UU.: te contamos cómo obtenerlos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha abierto una oportunidad importante para millones de estadounidenses. Si no completaste tus declaraciones fiscales correspondientes al año 2020, ahora podrías recibir un reembolso de hasta 6.600 dólares. Este beneficio está orientado a aquellos contribuyentes que no recibieron los pagos completos de créditos fiscales, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), durante la pandemia. Para muchas familias, este dinero representa un alivio económico esencial.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el reembolso fiscal del IRS?

Para acceder a los reembolsos del IRS, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos específicos. Entre ellos se incluyen:

Hijos dependientes : los hogares con tres hijos dependientes calificados pueden recibir hasta el monto máximo de 6.600 dólares. Si tienes menos de tres dependientes, el monto será menor.

: los hogares con tres hijos dependientes calificados pueden recibir hasta el monto máximo de 6.600 dólares. Si tienes menos de tres dependientes, el monto será menor. Límites de ingresos : este programa está dirigido principalmente a hogares con ingresos anuales inferiores a 50.594 dólares. Sin embargo, aquellos con ingresos mayores o menos dependientes pueden acceder a montos más pequeños.

: este programa está dirigido principalmente a hogares con ingresos anuales inferiores a 50.594 dólares. Sin embargo, aquellos con ingresos mayores o menos dependientes pueden acceder a montos más pequeños. Declaraciones pendientes: solo los contribuyentes que no presentaron su declaración de impuestos en su debido momento son elegibles para este beneficio. Si aún no lo has hecho, debes presentar tu declaración antes del 14 de enero de 2025.

Es importante tener en cuenta que, si bien el monto promedio de los reembolsos es de 932 dólares por contribuyente, aquellos que cumplen con los requisitos mencionados podrían recibir una cifra mucho mayor, dependiendo de su situación personal.

El IRS ha asegurado que los reembolsos estarán disponibles para una amplia gama de contribuyentes. Foto: Bitfinanzas

¿Cómo puedes obtener este reembolso del IRS?

El proceso para solicitar el reembolso es bastante claro, pero requiere de algunos pasos clave:

Presentación de la declaración: es necesario presentar una declaración de impuestos completa para el 2020. El IRS ofrece los formularios requeridos en su sitio web o en las oficinas locales. Asegúrate de incluir todos los ingresos y la información precisa sobre los dependientes calificados. Fecha límite: tienes tiempo hasta el 14 de enero de 2025 para presentar tu declaración y asegurarte de que se procesen los reembolsos. Recomendación del IRS: para maximizar tus beneficios, el IRS sugiere usar software de preparación de impuestos o buscar la ayuda de un profesional en el área.

¿Qué hacer si no cumples con los requisitos?

Si no tienes tres dependientes o no cumples con los límites de ingresos, podrías seguir siendo elegible para un reembolso menor. El IRS ha asegurado que los reembolsos estarán disponibles para una amplia gama de contribuyentes, aunque las cantidades pueden variar dependiendo de la cantidad de hijos dependientes y el nivel de ingresos. Para aquellos que no califiquen para el máximo, sigue siendo una oportunidad para recibir una ayuda adicional.

Es fundamental que no dejes pasar esta fecha límite. Si no presentas la declaración antes del 14 de enero de 2025, perderás la oportunidad de acceder a estos reembolsos, por lo que es recomendable actuar lo antes posible.